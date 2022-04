Particular promueve revocatorio... y es contratista de CDMX

Los carteles de propaganda en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador que se pueden ver en el Metro fueron pagados por una proveedora que trabaja con el gobierno de la Ciudad de México, con las alcaldías gobernadas por Morena y con el gobierno federal.

De acuerdo a datos del diario Reforma, Luz Alicia Ramos Pineda, apoderada legal de GP Construcciones, ejecutó el pago de 473 mil pesos para exhibir los anuncios por AMLO del 18 de marzo al 6 de abril.

El diario aseguró que Ramos Pineda mantiene al menos 25 contratos con los gobiernos de Morena desde 2019 por un monto cercano a los 63 millones de pesos.

TITULAR DE SEGOB HUYE EN METRO PARA NO RESPONDER

Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), rechazó emitir declaraciones sobre el uso de un avión de la Guardia Nacional para promocionar la consulta de revocación de mandato en los estados de Coahuila y Sonora.

El martes, cerca de las 13:15 horas el secretario ingresó a la calle Corregidora, donde se ubica la puerta 8 de Palacio Nacional, reportaron distintos medios.

Al ser perseguido por miembros de los medios de comunicación, el funcionario ingresó a la estación Zócalo del Metro de la Ciudad de México para evitar las preguntas de los reporteros.

Tras la polémica por el uso del avión, el secretario de Gobernación aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) "no lo puede correr" de su actual puesto.

Augusto López, el lunes también eludió hablar del tema "traigo prisa", respondió el secretario antes de abordar una camioneta y alejarse de Palacio Nacional.

PROMOCIÓN DE LA REVOCACIÓN

"A mi no me da pena", aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un video compartido por el periodista Salvador García Soto, donde promueve la participación para la revocación del mandato. Augusto López junto con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, mostraron su interés por la participación en la revocación del mandato que se realizará el 10 de abril.

Mientras que desde Coahuila, el secretario dijo no tener miedo del Instituto Nacional Electoral (INE), pues "si me corren, voy a decir que fue un honor que me corran por ayudar a Obrador".

LA DISCUSIÓN EN EL SENADO

Ayer en el Senado, la legisladora de Morena, Lucía Trasviña advirtió que ni al Senado ni a la oposición les incumbe si la Secretaría de Gobernación utilizó un avión de la Guardia Nacional para asistir a mítines en los que se promovió la revocación de mandato a realizarse el próximo domingo 10 de abril.

Senadores de oposición criticaron el proselitismo que hizo el secretario sin importar violar la Constitución.

Durante su intervención, grabada por la reportera Leticia Robles, la senadora por Morena comentó que si el secretario de Gobernación utilizó un medio público como fue el avión de la Guardia Nacional para trasladarse a un estado, no es un asunto que "le incumba al Senado".

"Las acciones que emprenda el Ejecutivo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es competencia de él y no es facultad del Senado, lo que están haciendo los legisladores de oposición es politizar el tema", dijo Trasviña Waldenrath.

Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez pidió al secretario dejar de mentirle a los mexicanos y que pague su pasaje con su dinero, y que es evidente que el secretario anda en campaña política.

"El secretario esta para conciliar con las fuerzas políticas, este señor no tiene idea de lo que es ser secretario de Gobernación", señaló la panista.

INE MEDIDAS CAUTELARES CONTRATITULAR DE SEGOB

El Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares contra Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, y doce funcionarios más entre gobernadores emanados de Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado, por promocionar la Revocación de Mandato el domingo pasado utilizando recursos públicos entre ellos, un avión de la Guardia Nacional. La queja fue interpuesta por el PAN y PRD.

