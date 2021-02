“Parecen retrasados mentales”, dice senadora de Morena a periodistas

"Parecen retrasados mentales", fue la frase que la senadora de Morena por Coahuila, Eva Eugenia Galaz, para referirse a los reporteros que cubrían una conferencia con el también senador Armando Guadiana.

El comentario lo hizo al concluir la participación de Guadiana, quien fue cuestionado por el presunto conflicto de interés en que incurrió al promover en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la compra de emergencia de 360 mil toneladas de carbón a productores de la región carbonífera de Coahuila, de donde es originario y propietario de minas de ese combustible.

El senador Guadiana tuvo que aclarar también por qué subió el miércoles pasado a su página web una foto con el director de la CFE, Manuel Bartlett, en la que da cuenta del acuerdo, para las compras anticipadas de carbón, que el funcionario desmintió.

Vía su página electrónica, Bartlett dijo que esa reunión nunca ocurrió. Ayer, Guadiana dijo que “fue un error” de su personal, porque la foto era de días anteriores y en el encuentro en que se acordaron las compras de carbón no estuvo el funcionario.

21 de marzo: Día mundial del síndrome de Down.

21 de marzo: día en que la senadora Eva Galaz llama a reporteros «retrasados mentales».pic.twitter.com/mDwdda2uqF — Esteban Illades (@esteban_is) 22 de marzo de 2019

El senador Guadiana desmintió una y otra vez que se haya beneficiado con esa compra. Dijo que ninguna de sus empresas le va a facturar a la CFE y tampoco ningún familiar.

Sin embargo, evadió aclarar si una planta lavadora de carbón, de la que es propietario trabajará para los productores.

Se molestó mucho cuando se le preguntó si no debería renunciar a la presidencia de la Comisión de Energía, dadas las acusaciones de conflicto de interés y tráfico de influencias. “No. No. No voy a andar cumpliendo caprichos de nadie”.

Más tarde, vía Twitter la senadora Galaz ofreció disculpas, tanto a los periodistas como a las personas con alguna discapacidad.

“En relación con exabrupto que tuve durante la conferencia de prensa previa a la sesión ordinaria de hoy en el Senado de la República, no ya excusa para justificar mi comentario, ofrezco mis más sinceras disculpas”, escribió la legisladora.

Posteriormente dijo reconocer y admirar el profesionalismo, así como la labor de los medios de comunicación.

“Al mismo tiempo, expreso mi respeto, y extiendo mi disculpa, a las personas que enfrentan alguna discapacidad”, concluyó.

JGM