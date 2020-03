Paran escuela para el bienestar; responsabilizan a Raquel Sosa

"La situación se ha ido deteriorando desde el material que ocupamos en la escuela, los equipos, la biblioteca no está completa. Desde que hicimos este cambio la chica que manejaba la biblioteca y era especialista en ello se fue, cualquier persona tomaba el cargo de la biblioteca. No teníamos trabajadores que hicieran la limpieza, los alumnos nos tuvimos que organizar. No había seguridad, las credenciales debimos cooperarnos para entregar el material y que se nos diera una para ingresar. Aparte de este tipo de situaciones la plantilla de los maestros disminuyó", explicó a La Silla Rota Vanessa, de sexto trimestre.