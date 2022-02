Para revocación de mandato, autorizan al INE instalar menos casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la autorización para ajustar el ejercicio de revocación de mandato, de acuerdo al presupuesto con el que cuenta.

Así, la autoridad electoral podrá instalar, entre otros, menos casillas de las que se establecen en la ley, y sin que ello genere alguna responsabilidad penal o administrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión que el Instituto solicitó, para llevar a cabo la revocación acorde con el presupuesto que tiene, de alrededor mil 500 millones de pesos.

El ministro instructor de la controversia constitucional 209/2021, presentada por el INE en contra del Presupuesto de Egresos 2022, dado el recorte de 4,930 millones de pesos, acordó una modificación a la suspensión que había otorgado el pasado 10 de diciembre.

Lo anterior, para que el Instituto Nacional Electoral "lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; asi´ como para que no se ejecute la resolucio´n sobre algu´n tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto", lo que se traduce en la posibilidad de instalar un menor número de casillas que en el proceso electoral previo.

TEPJF, AL IGUAL QUE SCJN, RECHAZA MODIFICAR PREGUNTA SOBRE REVOCACIÓN DE MANDATO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puso fin al procedimiento del juicio de la ciudadanía que tenía como objetivo modificar la pregunta que aparecerá en la boleta para la consulta de revocación de mandato.

Los magistrados de la Sala consideraron que quienes presentaron la inconformidad, el empresario Gustavo de Hoyos Walther y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C., no tienen el interés jurídico para presentar el recurso.

Los promoventes del juicio ciudadano argumentaron que los artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, relativos a la pregunta que se planteará en las boletas para la consulta y que fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el acuerdo INE/CG1629/2021, eran inconstitucionales.

SCJN RECHAZA MODIFICAR PREGUNTA

Este martes, al no obtener una mayoría de votos, la propuesta del ministro Mario Pardo Rebolledo de modificar la pregunta de revocación de mandato fue rechazada, por lo que la pregunta original será incluida en las boletas que se emitan.

Además, la Corte invalidó un artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandado que daba la facultad a los partidos de promover la consulta revocatoria, por lo que el único que podrá publicitar este ejercicio es el INE.

La pregunta que aprobaron senadores fue la siguiente: "¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".

La propuesta que se analizó en la SCJN fue modificarla y dejarla en solo: "¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza?".

Se alcanzaron siete de los ocho votos necesarios. Durante la discusión cada uno de los ministros dio su postura.

El ministro Alberto Pérez Dayán, aseguró que estaba de acuerdo con el proyecto, "porque se descubre y revela que una sola pregunta se convierte en dos". El ministro Alberto Pérez Dayán, propuso definir si Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) es electoral o no.

El ministro Luis María Aguilar Morales, comentó que está de acuerdo con el proyecto, por lo que adelantó que su "voto será por declarar inconstitucionalidad la posibilidad de que en una pregunta haya dos respuestas".

La ministra Loretta Ortiz Ahlf: se pronunció en contra del proyecto, al asegurar que no existe una restricción constitucional en los parámetros de la pregunta.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo: "me pronunció a favor del proyecto. Este tribunal no debe analizar la revocación de mandato. Se debe preguntar si se debe de revocar o no el mandato". Este ejercicio tiene con objeto la revocación de mandato, sin poderse confundir con un proceso de ratificación o referéndum del mandato".

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, dijo que su voto sería por la validez de los tres artículos.

Ana Margarita Ríos Fargat expuso: "estoy de acuerdo. La redacción de la pregunta tiene la potencialidad de generar un desbalance político. Es necesario evitar preguntas que lleven a una distorsión de la realidad".

El ministro Javier Laynez, consideró que la discusión es un tema político, por lo que dijo estar de acuerdo con el proyecto.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte, se pronunció por la invalidez propuesta, al cuestionar "qué derechos se están violando. No debe haber tecnicismos. No afecta ningún precepto constitucional. Me parece que es válida la pregunta. Clarifica cuales son las opciones para la ciudadanía".

"Lamento la decisión de la SCJN de no corregir la pregunta para la #RevocaciónDeMandato. Como lo hemos denunciado, el Presidente quiere torcer el espíritu de la Constitución y aprovechar una figura de empoderamiento ciudadano para su promoción personal, a costa de dinero público", escribió Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano.

Lamento la decisión de la @SCJN de no corregir la pregunta para la #RevocaciónDeMandato. Como lo hemos denunciado, el Presidente quiere torcer el espíritu de la Constitución y aprovechar una figura de empoderamiento ciudadano para su promoción personal, a costa de dinero público. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) February 1, 2022

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat consideró que la redacción de la pregunta podría generar desbalance político al desnaturalizar la figura de la revocación de mandato, pues expresamente incluye la opción de ratificar el cargo.

"Esto se genera en un contexto político disparejo. No afecta los derechos políticos de los ciudadanos, ni atenta contra el pluralismo, pero sí se despega del espíritu constitucional inmerso en un régimen democrático".

Por ello pidió que en los ejercicios de democracia directa, se eviten preguntas o cuestiones que pudieran generar distorsiones en su finalidad.

"La revocación de mandato, en teoría va encaminada a que participen quienes no desean que el gobernante permanezca en el cargo[...] los procesos de revocación son para eso, para revocar. El gobernante será removido si la mayoría así lo determina. De lo que se trata es que eso que se sobreentiende no sea explicado en la papeleta, no solo porque no es necesario, sino para no generar distorsiones en la arena política", apuntó.