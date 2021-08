"Para que se largue, lo asesoro y no le cobro": Jefe Diego a AMLO

Diego Fernández de Cevallos afirmó que asesoraría de manera gratuita al presidente Andrés Manuel López Obrador para que deje de hacer destrozos en el país y se largue.

En Twitter, "El Jefe Diego" dijo que no le cobraría la asesoría luego de que el presidente afirmara en la conferencia mañanera que no se amparará si pierde en la revocación del mandato y bromeó al decir que no contratará como abogado a Diego Fernández de Cevallos.

"Tartufo dijo que si la gente dice que me vaya, me voy. Ni modo que busque un abogado, ni modo que pida que me asesore Diego Fernández de Cevallos".

"Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y se largue, lo asesoro y no le cobro", tuiteó.

El presidente López Obrador expuso que quienes están en contra de que se lleve a cabo una consulta sobre la revocación de mandato no son verdaderos demócratas; "es el colmo, debe llevarse a cabo", lanzó.



"No les gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución. (...) Es el colmo que quieran impedirla, ¡imagínense! ¿cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta? Si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación", señaló.

Destacó que no se amparará si pierde en la revocación del mandato y bromeó al decir que no contratará como abogado a Diego Fernández de Cevallos. Llamó al pueblo y a los conservadores a participar en la consulta de revocación de mandato de forma democrática.

"No es un asunto legal únicamente, es un asunto moral (...) Si se hace la consulta, se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal", comentó.