Para no pelear, AMLO evitará hablar del muro con Trump

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no hablará del tema del muro fronterizo con Donald Trump, pues no quiere confrontaciones con el mandatario estadunidense.

"No vamos a pelearnos con el Gobierno Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el Presidente Donald Trump", dijo Andrés Manuel tras un mitin en Guaymas, Sonora.

Las palabras del presidente electo se dan tras el inicio de labores para la construcción del muro en El Paso, Texas.

"No quiero tratar el tema [con Trump], no lo quiero tratar, porque ya deben ustedes imaginar cuál es mi postura".

López Obrador confía en que, más adelante, convencerá por la vía diplomática al gobierno de Donald Trump que el muro no soluciona el problema migratorio, ni de seguridad.

"Yo espero que se mantenga una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, y a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros ni con el uso de la fuerza"

Y agregó: "No quiero yo la confrontación con el Gobierno Estados Unidos, [...] no voy yo a caer en ninguna provocación; [...] nosotros tenemos principios, tenemos ideales, hay muchos que quisieran ya que nos peleáramos con todos; no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, amor y paz".

El tabasqueño dijo que después de primero de diciembre evaluará cuándo se pondrá el tema del muro sobre la mesa.

El mitin de López Obrador se dio luego de que se reuniera con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

