Para gobernar hay que beneficiar al pueblo y conmover: AMLO a 4 años del triunfo

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece desde Tabasco su informe por el cuarto año de su triunfo electoral, pues este viernes cortó el listón que inaugura la primera etapa de prueba de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso.

El presidente López Obrador afirmó que para poder gobernar hay que beneficiar al pueblo y conmover hasta con un "programa social atrevido".

"Solamente así se puede contar con su apoyo para la tarea de gobierno, no se puede darle la espalda a la gente. El triunfo de una revolución de las conciencias, de una revolución moral, pacífica y duradera solo es posible con un programa social atrevido. No solo que convenza sino que conmueva y haga posible el empuje y el respaldo de la gente", lanzó.

Insistió en buscar la autosuficiencia energética y alimentaria, que definió como producir en México lo que consumimos.

"Antes se decía: en un mundo globalizado no interesa producir en el país, no interesa fomentar el campo, alguien llegó a decir que la mejor política industrial era la que no existía, porque se tenía esa idea, no, lo que tenemos que hacer es buscar la autosuficiencia, la enseñanza mayor que nos están dejando estas calamidades es que resulta estratégico e indispensable buscar la autosuficiencia energética y alimentaria.

"En otras palabras producir en México lo que consumimos, la otra gran lección estriba en nunca dejar de atender los sentimientos y las necesidades de la gente, tanto por humanismo, que es lo principal como para cumplir con la tarea de transformación por las dos razones, porque tenemos que ser fraternos, solidarios y por cuestiones políticas, para poder gobernar, es indispensable beneficiar al pueblo.





DEFIENDE "LA ERA DEL PETRÓLEO"





El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes que la era del petróleo continúa y no haber oído el "canto de las sirenas" que anuncia la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables.

Además, destacó que logró evitar la quiebra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"No hicimos caso al canto de las sirenas, las voces que pronosticaban, de buena fe tal vez, el fin de la era del petróleo, y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables. Aclaro, que ese avance tecnológico, más temprano que tarde se convertirán en realidad, con el apoyo de los pueblos y de los países del mundo y que será benéfico, sin duda, para la salud y el medio ambiente. Es claro que para llegar a ello, todavía, falta tiempo", expuso.

Agradeció a los dirigentes sindicales de Pemex y CFE durante su discurso, al tiempo que enalteció al magnate mexicano Carlos Slim y hasta a la empresa ICA.





PEMEX Y CFE ANUNCIAN INVERSIONES POR CASI 12 MMDD





Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron durante el informe presidencial inversiones por un total de 11,718 millones de dólares en proyectos energéticos en el país.

En el mayor de estos planes, la CFE hará una alianza estratégica con la canadiense TC Energy para la "seguridad energética del sureste" por un monto 5,000 millones de dólares para desarrollar un gasoducto marino de 420 kilómetros desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.

La "CFE tendrá una participación accionaria en toda la sociedad y a partir del 2026 irá aumentando su participación en el nuevo ducto hasta ser propietario del 49%", declaró Manuel Bartlett, director general de la estatal mexicana, en la inauguración de la nueva refinería Dos Bocas, Tabasco.

El segundo proyecto de la CFE es con la estadounidense New Fortress Energy por un monto de 2,200 millones de dólares con el que la CFE será socio de un proyecto de licuefacción de gas natural y obtendrá una planta de gas adicional en Baja California Sur para garantizar el suministro en esa región del noroeste del país.

La eléctrica mexicana participará como accionista de 15% del proyecto.

En tanto, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció un contrato "llave en mano" con la empresa mexicoestadounidense Ica Fluor Daniel por 3,018 millones de dólares para la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Salinas Cruz, Oaxaca.

"Esta obra es de gran relevancia porque dejaremos de producir combustóleo y estaremos incrementando la producción en 70,000 barriles diarios de gasolinas y diésel de bajo azufre", expuso.

El último anuncio fue la reactivación, por 1,500 millones de dólares, de la explotación del yacimiento de gas no asociado Lakach, con una reserva de 900,000 millones de pies cúbicos frente a las costas de Veracruz, con un tirante de agua de 1,000 metros.

"Después de haberse realizado una inversión de 1,400 millones de dólares, este proyecto estuvo suspendido durante más de 6 años. Con satisfacción, podemos anunciar hoy que hemos acordado reanudar este proyecto con la empresa norteamericana New Fortress Energy", informó Romero Oropeza.

AMLO PRESUME REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS

El presidente López Obrador presumió entre los logros de su gobierno la reducción del cinco por ciento en homicidios dolosos desde el inicio de su gobierno hasta la actualidad.

"Sigue siendo prioridad el anhelado propósito en paz y tranquilidad. (...) Hay una disminución en homicidios dolosos del cinco por ciento", expuso.

"Falta mucho por hacer en esta impostergable y justa demanda popular, pero estamos seguros que seguiremos avanzando porque trabajamos todos los días", dijo.

Por otra parte, informó que hay una baja en los delitos del fuero federal de 30 por ciento, lo cual dijo es lo que más les ha costado.

También dijo que bajaron 44 por ciento los secuestros, 40 por ciento el robo de vehículo y 24 por ciento el robo en general.













(Luis Ramos)