“Para fuera”, herencia de García Luna en el actual gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones para investigar y retirar de su gobierno a funcionarios heredados desde la administración del exmandatario Felipe Calderón que hayan estado en la Secretaría de Seguridad Pública que dirigía Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos acusado de nexos con el narcotráfico.

“Ahora con la detención de García Luna, lo mismo, ya giré instrucciones para que se haga una revisión en el actual gobierno, quiénes participaron y estuvieron en el equipo de García Luna, quiénes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que los hay”, comentó.

"Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, ineficientes... Queremos auténticos servidores públicos" @lopezobrador_ informa que giró instrucciones para revisión del gobierno en el equipo de García Luna que aún trabaja en el gobierno pic.twitter.com/UKxNLzUDJd — La Silla Rota (@lasillarota) December 13, 2019

“Pero si los hay y estuvieron actuando este tipo de funciones, para fuera, para fuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y está escrito: no se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia”, lanzó.

El extitular de la SSP, Genaro García Luna, fue capturado el pasado lunes en Texas, acusado de recibir millones para favorecer al Cártel de Sinaloa.

"SÍ SE DESPIDIÓ EVO"

"Se despidió de mí. No para siempre... Se fue a Argentina, hablamos y le dije que esta era su casa para Evo y para todos los luchadores sociales" @lopezobrador_ confirma la despedida del expresidente de Bolivia de tierras mexicanas pic.twitter.com/abBw0OfnsN — La Silla Rota (@lasillarota) December 13, 2019

"SACAMOS A PEMEX DE LA CRISIS"

"Tiene 'MB' @OctavioR_Prensa. Lograron, con este equipo, sacar a @Pemex de la crisis en la que estaba" @lopezobrador_ confirma que la paraestatal ya no está en crisis y celebra 50 mil barriles adicionales de producción de petróleo para este año pic.twitter.com/8ZSju2CkkY — La Silla Rota (@lasillarota) December 13, 2019

ELUDE TEMA DEL ABORTO

"En ese tema, como genera mucha polémica, no quiero meterme y ofrezco disculpas. Ya tengo bastantes asuntos que atender" @lopezobrador_ tras la negativa de aprobación del aborto legal en #Hidalgo pic.twitter.com/PUH1AHERtS — La Silla Rota (@lasillarota) December 13, 2019





ANALIZA NUEVO INTENTO PARA BAJAR PRESUPUESTO A PARTIDOS

El presidente López Obrador lamentó que no se haya aprobado en el Congreso la reforma para reducir el presupuesto a los partidos políticos, pero planteó volverlo a intentar y no descartó presentar una iniciativa preferente en la materia el próximo año.

Consideró que “a lo mejor falto más explicación sobre la reforma, a veces porque hay la inercia, toman las decisiones arriba -los dirigentes- y algunos legisladores no se enteran bien”, por lo que planteó que volver a intentarlo y seguir insistiendo, “es posible volver a plantear la iniciativa”.

Incluso no descartó presentar una iniciativa al respecto, "porque es austeridad y austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios”, dijo el mandatario federal al reafirmar que no puede haber gobierno ni partidos políticos ricos con ciudadanos pobres.

"Lamento mucho que se haya votado así, peor hay que volverlo a intentar" @lopezobrador_ pide no rendirse en planteamiento a quitar presupuesto a partidos políticos pic.twitter.com/epdQ4eITRS — La Silla Rota (@lasillarota) December 13, 2019

APLAUDE AVAL AL T-MEC EN SENADO

El presidente López Obrador calificó como un triunfo la aprobación en el Senado de la República del acuerdo modificatorio del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y estimó que Estados Unidos lo podría hacer antes del 20 de diciembre, es decir, la próxima semana.

“Esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo, ellos tienen hasta el día 20, al parecer hay acuerdo entre Republicanos y Demócratas; quedaría pendiente Canadá para principios del año próximo”, indicó el mandatario federal.

PREVÉ AMNISTÍA ANTES DE FIN DE AÑO

La aprobación de la Ley de Amnistía representa un avance, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador al estimar que antes de que finalice el año se podría dejar en libertad a las personas que están presas de manera injusta o que llevan años sin una sentencia.

En ese sentido indicó que se buscará publicar la ley lo más pronto posible en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, pues recordó que corresponde al fuero federal, y adelantó que pedirá a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, explicar lo que contempla la ley.

“A ver si podemos antes de que termine en año dejar en libertad a quienes injustamente están en la cárcel porque hay muchos que están en la cárcel de manera injusta, indígenas, mujeres, ancianos”, expresó.

EXIGE A SU GOBIERNO NO INTERVENIR EN ELECCIONES

El presidente López Obrador dejó claro que en el caso de Morena y su elección de dirigencia, él no es “el primer morenista del país”, por lo que no intervendrá en los asuntos internos de ese partido político y pidió que nadie de su gobierno lo haga ya que ahora es un delito.

El mandatario federal se pronunció a favor de que haya democracia en los partidos, y recordó que en su momento hizo una recomendación “fuera de aquí, en una reunión, pero se consideró que no era adecuado lo que propuse y respeto los puntos de vista”.

Al ser cuestionado sobre el tema de la elección para la dirigencia nacional de Morena, López Obrador indicó: “no voy a meterme y no quiero que nadie del gobierno se meta, además porque ya es un delito”.

PIDE A GERTZ MANERO RECIBIR A PADRES DE GUARDERÍA ABC

El presidente López Obrador solicitó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, reunirse con los padres de los niños afectados de la Guardería ABC para que les informe sobre cómo va la investigación del caso.

Indicó que en la reunión que tuvo ayer con los padres, se comprometió a eso con ellos, “y lo hago de manera respetuosa porque el fiscal es autónomo, porque se trata de un tema de justicia que nos atañe a todos y se tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en 10 años”.

Recordó que hay una denuncia, pues en su momento el actual presidente de la Corte presentó un proyecto para atender el asunto, pero se rechazó y ahora “tanto los familiares como nosotros estamos pidiendo que se tomen en cuenta esos elementos de la investigación que se hizo en su momento, que no se archive y se le dé curso a la investigación”.

"Fue muy buena reunión... escuchamos sus planteamientos, se va avanzando pero todavía no es suficiente" @lopezobrador_ tras encuentro con padres de la #GuarderíaABC pic.twitter.com/0OzSRqZvFv — La Silla Rota (@lasillarota) December 13, 2019

