Para evitar más hambre, Lulú montó su estética con muebles prestados

Como pudo, Lulú Mendoza se armó de valor y puso un alto al coronavirus que durante dos meses noqueó económicamente a su familia. Por eso con muebles prestados, usados, adaptados, un espejo en pagos y dos cortinas de hule sostenidas por un lazo para tender ropa, abrió una modesta estética en la primera semana de la "nueva normalidad".

"Conmigo éramos cinco desempleados en casa: yo, mis dos hijos y sus parejas", cuenta a La Silla Rota mientras corta el cabello de Lupita, una de sus clientas. "Tengo dos nietos y la verdad todos la estábamos pasando muy mal en todos los sentidos. Entre las tres familias comprábamos, aunque sea patas de pollo para hacer un caldo para todos; un arroz para todos; chilaquiles sin queso ni nada con agua".

Si aguantó, cuenta, fue en parte por las despensas que regaló el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, lugar donde vive. "¡Uf, nos cayó de lujo! Estaba muy buena, muy completa. Con eso luego luego les hice a mis hijos lentejas y le echamos unos huevitos para darle un poquito de sabor porque ahorita no hay tocino. Fue una ganancia echarle huevos, la verdad. Pero ahí estábamos todos encerrados ahí y cuidándonos".

Su anterior empleo como estilista fue en la estética de su hermana, pero la pandemia les obligó a cerrar y ambas quedaron sin empleo. "Nadie nos dijo que lo hiciéramos, pero en la tele vimos que teníamos que cerrar, además bajo la clientela y ni modo, lo hicimos". Dos semanas sobrevivió con algunos ahorros, pero cuando estos terminaron y "el agua le llegó al cuello", se vio obligada a pedir un pequeño préstamo en un banco popular cerca de su casa.

"Con eso alargue las semanas para comer ¡Estuvo muy duro! Cuando mi hermana reabrió le pedí de nuevo trabajo, pero dijo que el salario ya no alcanzaba para las dos. Entonces mi hijo consiguió este local para poner un negocio de renta de smokings y luego le prestaron otro lugar. Me dijo mamá pon tu negocio, tengo para unos banquitos, yo te ayudo. Ya después vendrán tiempos mejores y tú me echas la mano a mí. Y así empezamos a trabajar".

¡No tenía ni las sillas! Empecé con poquito, pero aquí las personas me ayudaron con un espejo, unas sillas, un banquito ¡Ya me parecía a los que cortan el cabello en la calle! Pero ni modo, yo tenía que trabajar porque esto está bien duro, mi familia todavía no encuentra; y yo de lo que voy sacando, doy para comer a todos

En un breve recorrido por el local, señala "esta mesa me lo presto una persona, esta otra una amiga, este mi sobrina y el espejo lo compre en 700 y en dos pagos porque no tengo dinero. Le fui haciendo aquí y allá y lo completé. Así como lo ve de chile y mole ya estoy aquí trabajando. Estos dos asientos ya los tenía, me los traje de casa porque una vez tuve una estética por allá".

"El hule en la entrada es a falta de que no tengo para el cancel ¡Porque es muy carísimo! 10 mil pesos ¿De dónde? O como o compro el cancel". Y bromea en referencia al hule, "como todavía no se rompe el vidrio...". En un intento por complementar gastos, también puso una mesita con cosméticos y productos de belleza que están a la venta. Y en su "nueva normalidad" hizo ya el hábito de que el cliente sea recibido con gel antibacterial para las manos, también limpia su sillón de servicio con alcohol, sus peines son lavados con jabón y desinfectados y ella no se quita el cubrebocas; pero sí pide al cliente hacerlo, por ejemplo, para un corte de cabello.

-¿Qué sintió por poner este negocio durante la pandemia?, le pregunto.

-¡Uy! Miedo, miedo a que ya no saliera la gente y no viniera nadie, pero gracias a Dios la gente si esta saliendo y ahí va.

Bara bara: cortes de 40 y 35 pesos

Esta es justamente la razón por la que, aunque poca, no le ha faltado clientela. Durante la realización de esta entrevista, La Silla Rota constató la llegada de tres clientes que, además de que ya conocen su trabajo, consideran que el precio de estos dos servicios es justo dada la actual situación económica.

Y Lulú lo sabe también.

El día de la inauguración regresaron clientes viejos y vino mucha gente que ni conocía porque otras estéticas no han abierto y los que ya abrieron cobran mucho ¡De 80 para arriba! Pero yo digo si la gente no tiene dinero ¿Cómo te voy a cobrar cien pesos? ¡Estoy loca! Noooooooo, si la gente apenas trae su dinerito para su corte y luego si traen dos o tres niños que tampoco se lo han cortado en tres meses ¡Imagínate! ¿Cuánto tendrían que juntar? Ahorita estoy en un nivel más o menos, 40 el corte de adulto y 35 el de niños, para poder sobrevivir y pagar la renta. Aunque sea poquito, no me voy sin nada

Un rotulista en bicicleta interrumpe nuestra charla ¿Qué querrá? Y directo le pregunta a Lulú si ya puede realizarle el trabajo; ella responde que aún no termina de juntar el dinero, que se dé otra vuelta la próxima semana. Y me cuenta "es que él también anda buscando chamba, a ver si sale algo. Y como vio que no tengo rótulos, ni nombre en la estética porque todo lo puse con cartulinas, vino a ofrecer su trabajo. Cobra muy barato, lo mínimo son 200 pesos; pero juntarle los 200 sí esta medio fuerte en este momento". En ese momento termina su corte de cabello y celebra:

-¡Listo Lupita! ¡Como nueva y hermosa!

(María José Pardo)