Para evitar "desgracias", Polevnsky urge a cancelar congresos distritales de Morena

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, hizo un llamado para suspender los congresos distritales de su partido, y así evitar "desgracias" por el grado de descomposición que ya observa en el proceso, por lo que la dirigente expresó su preocupación por la alta conflictividad que podría presentarse, si no se cancelan.

Este llamado llega antes de que realicen asambleas distritales este sábado en siete entidades y el domingo en cinco; entre los estados donde se realizarán están Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Puebla.

Te puede interesar Yeidckol Polevnsky y los personajes en torno a la "Ley Bonilla"

"Todo mundo sabe que en el norte del país es lo más tranquilo, donde menos violencia hay y pese a ello hubo balazos en Jalisco y Mazatlán, Sinaloa. Imagínate para Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, la verdad es aterrador pensarlo", aseveró.

Por eso ahora "tratar de evitar que pase una desgracia es lo que más me mortifica" dijo la dirigente, al anunciar que convocará a reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido, para que tome una decisión.

Pese a que el pasado lunes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena concluyó que lo ocurrido en las asambleas del sábado en Jalisco y Mazatlán, donde hubo balaceras y heridos, fue focalizado, atribuible a personas externas y que no pone en riesgo las asambleas futuras, Polevnsky insistió en que desde el escritorio no se aprecia la realidad, y ésta indica que la situación es grave.

"Espero que todos de verdad acuerden porque es un tema de responsabilidad si no, de verdad voy a salir a decir quiénes votaron a favor de posponer y quién no, para que si pasa algo Dios no lo quiera, no nos lo adjudiquen a quienes fuimos responsables y estuvimos dispuestos a dar la cara con la vergüenza que esto significa, pero para evitar una desgracia", sostuvo.

MJP