"Para el transporte escolar, nos complica el esquema híbrido de niños"

El regreso a clases presenciales también parece una oportunidad para reactivar la economía, como en el caso de Iván Ortiz, quien ofrece el servicio de transporte escolar y aunque señala que "ahorita está muy baja" la afluencia de alumnos, se ha logrado mantener gracias a padres de familia que ya los conocen de hace años y los buscan.

"Es un cambio de ritmo porque la escuela ya tiene otro tipo de forma de trabajo, antes trabajábamos 20 días y ahora con los niños vamos a estar una semana sí y una semana no. Entonces varía y complica mucho la situación para nosotros que damos el servicio", declara Iván, quien trata de adaptarse a la nueva normalidad de las escuelas.

Sin embargo, no es tarea sencilla, pues no todos los alumnos volvieron de manera presencial a las aulas y los que sí asisten, lo harán una semana sí y otra no, lo que disminuye las oportunidades de tener clientes.

"Sí hay un poquito menos de clientes, porque básicamente yo sé que la escuela va a trabajar al 50% de su capacidad, antes aquí veías lleno de gente, el parque, mucha movilidad de estudiantes y ahorita está muy bajo", expresa.

Con su camioneta color amarillo, Iván espera atento a unos pasos de la puerta de la secundaria 4 "Moisés Saenz", en Santa María la Ribera. Algunas mamás se acercan a preguntarle sobre el servicio de transporte escolar y él les explica que lleva a los menores que viven en colonias aledañas de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco.

En los letreros se indica que puede recoger en las mañanas y regresar por la tarde a alumnos que habitan en colonias como Buenavista, Guerrero, Tlatelolco, Peralvillo, Morelos, Nueva Santa María, Prohogar, Tlatilco, Del Gas, El Arenal, Victoria de las Democracias y el Hospital de La Raza.

UN NEGOCIO DE VARIAS GENERACIONES

Iván relata que su familia lleva dando este servicio de transporte desde hace casi 30 años y el negocio ha logrado sobrevivir gracias a los clientes de antaño. Se trata de alumnos que su padre llevó a casa hace años, quienes ahora los buscan porque ya tienen hijos y quieren que también los lleven y los recojan.

"Como se ha dado por años este servicio, tengo papás que estuvieron en el transporte y me dicen: ´Es que yo me acuerdo de tu papá que daba el servicio y ahora nosotros venimos con nuestros hijos a que nos des el servicio". Esto ya tiene generaciones", resalta.

Para trasladar a los menores, Iván también tuvo que adecuarse a los requerimientos sanitarios por la pandemia de covid. Si bien la unidad tiene capacidad para 40 estudiantes, explica que ahora recibirán menos para respetar la sana distancia.

Asimismo, indica que cumplirán con medidas de prevención como sanitizar la unidad, tomar la temperatura a los alumnos, darles alcohol en gel y colocar divisiones en los asientos para que no tengan mucho contacto con otro compañero.