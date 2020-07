Para covid, les dieron batas de lona con 35 grados en Tabasco

Antes de entrar al área covid, médicos y enfermeras notaron que el overol que les entregaron ese día era de una tela distinta, más gruesa y similar a la lona. Con las altas temperaturas que hay en Tabasco y sin ventilación, el saldo en Hospital General de Zona 46, en Villahermosa, fue de cuatro trabajadores de la salud desmayados y otros tantos con deshidratación.

Fue a finales de junio cuando hubo un cambio en los insumos que les entregan a los trabajadores que atienden a pacientes con covid-19 en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Citlali Margarita Camargo Trejo, quien es enfermera general, relató que los overoles eran como de lona, que generan mucho calor, a esto se sumó que en el piso no hay buena ventilación que en esta entidad del sur de la República la temperatura oscila entre los 35 o 40 grados centígrados.

En esa ocasión, en la guardia que nos dieron los equipos, varios de los compañeros nos tuvimos que salir mucho antes de la jornada, porque se sentía exageradamente el calor, sudamos, salimos con la pijama empapada, eso fue en el turno de la noche

"En el día, que se siente mucho más calor, cuatro de los compañeros se desmayaron dentro del área de covid, los tuvieron que bajar al área de Urgencias, les tuvieron que poner suero para hidratarlos, porque estuvo excesivo el calor que se guardó", señaló Citlali.

Con gotas de sudor escurriendo por debajo del traje, lograron quitarles el overol para que se refrescaran y así poder atenderlos. El diagnóstico de estos especialistas de la salud fue deshidratación, estuvieron en observación y con suero durante un rato, pero después fueron dados de alta, no les otorgaron incapacidad.

A pesar de este incidente, les dieron el mismo tipo de overoles durante tres días, aunque se quejaron y expresaron que se les estaba poniendo en peligro, la respuesta de las autoridades fue que no reclamaran, porque por lo menos les estaban entregando equipo de protección personal.

"Fue algo muy inhumano, nosotros estamos dando lo mejor de nosotros y lo único que pedimos es que nos den equipo de protección adecuado para poder desempeñar nuestras funciones", destacó Citlali.

El Insituto Mexicano del Seguro Social informó que fueron tres los casos de trabajadores que se desmayaron el pasado 25 de junio, en personal de módulo Covid. "Debido a las altas temperaturas que se han presentado en Tabasco durante los últimos días, provocó que el equipo de aire acondicionado integral instalado en el HGZ 46 fuera insuficiente para traspasar las capas del equipo de protección personal de cubierta impermeable de alta calidad", explicó.

"Inmediatamente se realizó el cambio de overoles por unos con menor gramaje en su material (de igual calidad). Así mismo se inició la instalación de ocho equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 24 mil BTU de capacidad, distribuidos en los módulos de hospitalización y central de enfermería, con el objeto de disminuir la temperatura ambiental de dicha zona, sin comprometer la salud de los pacientes hospitalizados", indicó el IMSS.

Los meses luchando contra el covid cobran factura a enfermeras y médicos

Esta enfermera tabasqueña explicó que su jornada habitual es de 11 horas, periodo en el que no puede beber agua ni ir al baño, que son dos necesidades fisiológicas esenciales, uno de los problemas es que no hay suficientes insumos para el equipo de protección y no se lo pueden estar quitando y poniendo ni pedir que les den uno nuevo si salen del área asignada.

Ella comentó que tras permanecer varios meses atendiendo a pacientes enfermos con coronavirus, el desgaste ya se empieza a sentir, tanto el físico, como el emocional, ya que también se ha reportado un aumento de casos en los hospitales de Tabasco.

"La verdad que sí ya se empieza a resentir, en nuestra cara, salimos con la cara inflamada, marcada. Físicamente ya nos estamos cansando, porque el hospital ya se está llenando, ya se está saturando y los compañeros que están actualmente ya se empiezan a enfermar, entonces empieza a haber más exceso de trabajo. Nosotros tenemos que hacer la función de prácticamente de varias áreas, de trabajo social, de nutrición", detalló la enfermera.

Citlali dijo que varios de sus compañeros además se han enfermado, lo que dificulta aún más la situación en el hospital, porque se les carga más el trabajo a quienes se quedan a cargo.

"La mayoría (se enfermó) de covid y la mayoría, pienso yo, de cansancio, porque ya es mucha la presión que estamos sintiendo y con la amenaza de que no hay personal y que tú tienes que sacar el trabajo", indicó.

(María José Pardo)