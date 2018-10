Para AMLO, retraso económico de 30 años derivó en violencia

ALEJANDRA MEDINA 24/10/2018 03:13 p.m.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dio por concluidos los foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional que iniciaron el pasado 7 agosto, donde esbozó las causas que han originado la violencia en todo el país van de la mano con el estancamiento económico.

"Se ha hecho un análisis de las causas que han originado la violencia, que se desató por la política antipopular e injusta que se ha venido imponiendo. No hay en el discurso, en el análisis, nada sobre el estancamiento de la economía en 30 años, nada", lamentó.

Acompañado de integrantes de su futuro gabinete, como Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Alfonso Durazo, así como Loretta Ortiz, la coordinadora de los foros, AMLO abundó que las condiciones de inseguridad van de la mano con el bienestar social.

"Nada que señale que no hemos crecido como país, que llevamos 30 años sin crecimiento como en otras partes del mundo, y si no hay crecimiento no hay empleos, paz, bienestar y tranquilidad. Pero este tema no se aborda, no hay debate, no vamos al fondo de las cosas", puntualizó.

Pese a que aún no presentó su programa para frenar la violencia e inseguridad que aquejan al país, adelantó que la vía no será a través de la guerra y el extermino de los seres humanos, o masacres.

"El próximo gobierno se compromete a eso, a no apostar a la guerra. Esto entre otras cosas implica no optar por el extermino de los seres humanos, el que no hayan masacres en nuestro país. El que podamos garantizar la paz y la tranquilidad sin el uso extremo de la fuerza", afirmó el mandatario electo.

SIETE ACCIONES EN DDHH Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Después, López Obrador enlistó siete puntos que serán clave en su administración para iniciar con acciones para garantizar los derechos humanos (DDHH) de la ciudadanía, acercarse a víctimas de la violencia en el país y combatir la inseguridad.

1. No sé apostará a la guerra.

2. Atender las causas de la violencia privilegiando el crecimiento económico, apoyo a los jóvenes, al campo y a los más necesitados.

3. Que policías, marinos y soldados tengan como prioridad de actuación proteger a ciudadanos y sus derechos humanos.

4. Escuchar, apoyar y resolver casos de víctimas de violencia.

5. Crear la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa.

6. Decretar libertad de presos políticos y luchadores sociales encarcelados injustamente. De ello se encargará Olga Sánchez Cordero.

7. Que ONU, organizaciones civiles y sociedad funjan como observadores permanentes de las acciones de su gobierno.

LA CRÍTICA A ESTRATEGIA DE PEÑA NIETO

López Obrador dijo que el jefe del Estado es responsable del país y debe vigilar que no haya represión contra los ciudadanos o un clima de inseguridad, donde dijo no compartir la decisión del uso extremo de la fuerza.

"Esto tiene que ver mucho con la actitud del Presidente de la República. Antes se pensaba que el Presidente de México tenía que utilizar la fuerza u ordenar el uso de la fuerza extrema", recordó AMLO.

"Ya basta de la simulación, de echarle la culpa siempre a los de abajo, a los que reciben instrucciones, a los que reciben órdenes. El jefe de Estado es el principal responsable de un estado de inseguridad y de violencia. Por eso mi compromiso de no ordenar nunca la represión a los ciudadanos", afirmó el presidente electo.

Por ello enfatizó la urgencia de reactivar la economía, generar empleos y fortalecer los valores de los mexicanos como sociedad.

SIN PERSEGUIR A CONSUMIDORES Y CAMPESINOS

A su vez, el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo habló de la posible ruta en política de drogas y armas, que se basarán en la prevención a largo plazo y no bajo eventos que se vicien como un "lucimiento mediático".

La nueva normatividad incluirá un tratamiento real para consumidores de drogas que deje de lado la persecución policial, así como para quienes viven de la siembra de éstas, como es la situación que enfrentan los campesinos que cultivan droga en la sierra de Guerrero.

Por otro lado, dijo que en las consultas realizadas en los foros se detectó que, entre los actores sociales que se sumarán al nuevo gobierno, hay disposición de las iglesias para contribuir en esta tarea y compartir experiencias puntuales, multiplicables y ya probadas.

