Panistas y perredista salen en defensa de Medina Mora

Los panistas Marko Cortés y Roberto Gil Zuarth externaron en Twitter preocupación por la renuncia Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Cortés fue directo y acusó al gobierno central Morenista de provocar su salida, y agregó que "México necesita un equilibrio auténtico de poderes y respeto a las leyes y a la Constitución".

La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora es claramente provocada por el Gob. Central Morenista. En @AccionNacional nos preocupa profundamente y por ello hacemos un llamado de alerta. #México necesita un equilibrio auténtico de poderes y respeto a las leyes y a la Constitución — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 4, 2019

Roberto Gil Zuarth dijo que "la renuncia de un ministro de la Corte es sintómatica de los tiempos que vivimos. Abróchense los cinturones".

Agregó que no se debe olvidar que existe la Constitución, por lo que el Senado debe analizar la renuncia de los ministros de la Corte.

Luego escribió que en momentos como este, siempre recordará esto:

"Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada... Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí".

En momentos como este, siempre les recordaré esto ???? https://t.co/7DABTcyiBX — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) October 4, 2019

Por su parte, el perredista Fernando Belaunzarán escribió: El chivo está suelto en la cristalería y se caen las pocas vallas que lo contienen.

Para luego agregar que Andrés Manuel López Obrador hizo renunciar a Medina Mora para hacerse de un espacio más en la Suprema Corte.

"Si fuera por celo anticorrupción no estaría protegiendo a Bartlett. El asalto a la Corte es lo único que le falta", concluyó.

.@lopezobrador_ hizo renunciar a Medina Mora para hacerse de un espacio más en la @SCJN.



Si fuera por celo anticorrupción no estaría protegiendo a Bartlett.



El asalto a la Corte es lo único que le falta.



Chequen??



¿Cuál Estado de Derecho?pic.twitter.com/AhXoOfMPgO — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) October 4, 2019





JGM