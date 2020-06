Pandemia borra 900 mil empleos en México: AMLO

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que la pandemia de coronavirus covid-19 le ha costado el empleo a 900 mil ciudadanos, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia mañanera desde Chiapas, el presidente López Obrador destacó que a partir de julio se recuperará la crisis laboral con la creación de 2 millones de nuevas plazas.

“El Seguro Social informa que por la pandemia hasta ahora se han perdido alrededor de 900 mil empleos. ¿Por qué tengo confianza? Porque los datos de abril significaron 555 mil empleos perdidos”, dijo.

Indicó que se tiene una estimación de menos de 350 mil empleos perdidos en mayo, por lo que en junio habrá un millón menos de trabajos, pero desde julio “hasta finales de año vamos a recuperar” con lo que calificó como un efecto V, “nos caímos y vamos de nuevo”.

Luego de que ayer se informara que se registraron más de mil muertos por coronavirus en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador que no fue así, sino que hubo un ajuste a la cifra al registrar las muertes que se dieron en otros días pero que no habían sido confirmadas.

“Esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos. Ayer, de acuerdo con esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día”, expuso en conferencia mañanera.

Reiteró que los números de la Ciudad de México dejan claro que el número de muertos fue menor a mil ayer miércoles.

Llamó a la ciudadanía a no caer en psicosis por los fallecimientos de covid, al mismo tiempo que pidió no caer en el amarillismo de medios de comunicación.

“Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad para aclarar las cosas. Desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguir manteniendo la sana distancia pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor. Que al mismo tiempo no hagamos caso al amarillismo”, dijo.

El presidente aprovechó para lanzar críticas contra el diario Reforma por una nota en la que, según Andrés Manuel, México se ubica en el tercer lugar de muertes por covid en el mundo.

“El periódico Reforma hoy dice que México está en tercer lugar en fallecimientos y eso es totalmente falso, están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, actúan de manera irresponsable”, lanzó.

LOS NÚMEROS Y LA EXPLICACIÓN DE LÓPEZ-GATELL





México registró este miércoles el mayor incremento de decesos y de casos positivos desde que inició la pandemia, con mil 92 decesos y 3 mil 912 casos confirmados en las últimas 24 horas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

En las últimas 24 horas las defunciones por covid-19 aumentaron a 11 mil 729, mil 92 más que ayer. Esta cifra es más del doble que las 501 que se indicaron el 26 de mayo, que había sido el mayor aumento hasta ahora.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que el aumento de mil 92 muertes fue porque se confirmaron defunciones que fechas pasadas, por ejemplo, una que sucedió el 25 de marzo y otra del 15 de abril, igual que más decesos de los últimos 20 o 25 días.

LA SILLA ROTA publicó el pasado 17 de mayo que había un retraso de hasta más de un mes en los datos de defunciones de coronavirus en la base de datos de la Secretaría de Salud, ya que las muertes se seguían cumulando en las siguientes semanas.

En esta ocasión, el subsecretario detalló que de las defunciones presentadas hoy 796 corresponden a registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, 212 a la Secretaría de Salud y 84 a otros Servicios de Salud.

Asimismo, habló de la mortalidad no observable, es decir, lo pacientes a los que no se les alcanza a tomar una muestra para la prueba de diagnóstico, y explicó que se instaló una comisión técnica para analizar estos casos, la cual está integrada por especialistas en diversos ámbitos.





