PAN toma tribuna en el Senado por "casa gris" y Sánchez Cordero declara receso

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero decretó un receso de 15 minutos antes las protestas de los legisladores panistas quienes piden debatir sobre la llamada "casa gris" del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la consigna de "debate, debate", senadoras y senadores del PAN se plantaron en la tribuna del Senado con una réplica de la "casa gris" para protestar, antes estos hechos la exministra decidió un receso de 15 minutos.

? #VIDEO El PAN coloca una "Casa Gris" en el pleno del @senadomexicano

?? @letroblesrosa https://t.co/58q042X6Vj pic.twitter.com/DVIKI2mHaj — La Silla Rota (@lasillarota) February 15, 2022

Los panistas incluso interrumpieron el discurso de la senadora morenista Bertha Caraveo, que iba a hablar sobre el Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena hizo mayoría para no incluir el tema de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente en el orden del día, con lo cual se impide el debate que impulsaba el blanquiazul en el Senado.

Consejos vende y para él no tiene. ?? ?? #CasaGris #TrenGris pic.twitter.com/7oF2p1meae — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 15, 2022

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, sostuvo que el gobierno federal dijo que iba a ser distinto, pero ahora tienen una ''casa gris'' y tiene la responsabilidad de abordar el tema en el pleno de la cámara.

HIJO DE AMLO RESPONDE POR "CASA GRIS"

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó a través de Twitter su situación laboral actual, después de la polémica por la llamada "Casa Gris".

"En el año 2018, tome la decisión seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN", señaló.

"Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", escribió el hijo del mandatario.

AMLO EN DEFENSA DE SU HIJO

Ayer, el presidente López Obrador confirmó que su hijo José Ramón trabaja para una empresa de los hijos de Daniel Chávez, empresario que lo asesora gratuitamente en el Tren Maya.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano indicó que "en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien me asesora gratuitamente en el Tren Maya y quien no tiene negocios en el gobierno, es de los empresarios que nos ayuda, José Ramón está trabajando en EU, su esposa lo mismo, no tienen nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno".

La empresa KEI Partners, donde la noche del domingo José Ramón López Beltrán –hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador– aseguró que trabaja como asesor legal, se dedica a la construcción y diseño de interiores de negocios con giro de hospitalidad y servicios de lujo en los Estados Unidos, así lo asegura la empresa en su página de internet.

Además, la página oficial de KEI Partners, que compartió el mismo José Ramón López Beltrán en sus redes sociales, destaca como sus fundadores a Karla Wiedemann, Érika Chávez y a Iván Chávez. A decir del hijo del primer mandatario mexicano, él se desempeña como asesor legal de la firma de arquitectura.