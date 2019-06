PAN toma distancia ante convocatoria a mitin de AMLO contra aranceles

La crisis por aranceles México-EEUU no se resuelve con un mitin electorero en #Tijuana o un "me canso ganso", se requiere PROFESIONALISMO e INTELIGENCIA.



Para resolver, cuente con nosotros @lopezobrador_, para eventos mediáticos, no. Déjese de cosas y preparemos acciones. ?? pic.twitter.com/pN99bUD2DM