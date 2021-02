PAN propone reformar al sistema de pensiones y consulta ciudadana

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que la iniciativa de ley para fortalecer el sistema de pensiones coincide con propuesta de AMLO en aumentar el nivel de ahorro de los trabajadores.

Además esta Reforma busca que no se afecten los salarios y se disminuyan las semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión.

“Pero también creemos que la propuesta del gobierno federal se queda muy corta” porque para tener una pensión digna antes hay que tener un trabaja digno”, aseguró Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

La propuesta incluye incrementar la aportación para el fondo de pensiones, pero que sea deducible al 100% para apoyar al sector privado; además de reducir los trámites para que trabajadores independientes también tengan derecho a una pensión y reconocer un año de cotización para quienes dejan sus trabajos para cuidar a sus hijos recién nacidos

Y de acuerdo con Marko Cortés, "a diferencia de la del Ejecutivo federal, sí podría aplicarse de inmediato porque no traslada el costo al sector productivo".

También se proponer hacer una encuesta que enriquecerá dicha propuesta a como los mexicanos opinen que es mejor.

Finalmente, aseguró que la iniciativa del PAN más benéfica para los trabajadores y el sector productivo, ya que toma en cuenta a informales e independientes en el sistema de pensiones.

La iniciativa presentada por @AccionNacional para flexibilizar y fortalecer el sistema de pensiones, es fundamental para las y los trabajadores. Por eso, queremos escuchar todas las voces que mejoren la propuesta y logren que México cuente con una #PensiónDigna. pic.twitter.com/9fld4nBJoX — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 26, 2020

Reforma a pensiones

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó la propuesta a la reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es decir, las pensiones que reciben los mexicanos en su vejez.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que esta reforma pretende un aumento del 40 % en la pensión. Hay al menos dos claves principales en esta propuesta de reforma, que aún tiene que pasar a la Cámara de Diputados y Senadores.

La primer, la disminución en la semanas de cotización de los trabajadores para alcanzar la pensión. En la ley actual son mil 250 semanas, equivalente a 24 años de trabajo formal, la reforma propone 750 semanas, es decir, 14 años.

Herrera explicó que las semanas actuales de cotización en la ley actual partía bajo la premisa de que México tendría una transición al trabajo formal, sin embargo, a la fecha más de la mitad de los empleos en México son informales. No es que en México no se trabaje, explicó el secretario, hay trabajadores que laboran 15 años en el sector formal y otros 15 en el sector informal, trabajaron 30 años y no alcanzan pensiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, sobre la reforma, que hay una diferencia entre lo que quiere y lo que se puede, explicando que este es apenas una avance en materia.

(Ameyaltzin Salazar)