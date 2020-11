PAN presenta denuncia por robo de medicamentos oncológicos

Diputados del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por el robo de 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos, ocurrido el pasado 4 de octubre. Solicitaron también que se suspenda del cargo funcionarios de Salud como medida cautelar, para evitar que interfieran las autoridades en la investigación.

Los diputados Adriana Dávila Fernández y Éctor Jaime Ramírez Barba presentaron la denuncia contra quien resulte responsable por el robo de estos fármacos para el tratamiento contra el cáncer, los cuales fueron sustraídos de las instalaciones de la empresa Novag Infancia, en Iztapalapa.

Los legisladores solicitaron que se suspenda del cargo al secretario de Salud, Jorge Alcocer; al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo, y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, esto como medida cautelar mientras se realiza la indagatoria.

En la denuncia, firmada por 32 legisladores panistas, señalaron "conductas negligentes y omisiones por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de la Cofepris".

En el documento cuestionaron cómo se compraron e importaron los medicamentos, si Kemex, el laboratorio fabricante, no tiene registro sanitario en México. Pusieron en duda también por qué estaban en un almacén privado y no en alguna instalación del gobierno y, además, por qué no estaba resguardado por las Fuerzas Armadas.

"Si algo debe prender los focos de alarma es la decisión gubernamental de improvisar un ´distribuidor nacional´, sin el conocimiento logístico ni la capacidad probada de administrar una ´cadena fría´ como las empresas de clase mundial", destacaron en la denuncia.

El robo de los medicamentos oncológicos levantó muchas sospechas desde el principio, ya que también los padres de niños con cáncer cuestionaron si realmente ocurrió y si se habían comprado esos fármacos.

Las familias agrupadas en el Movimiento Nacional por la Salud presentaron también una denuncia en la FGR el pasado 14 de octubre, en la que incluso señalaron que podría tratarse de un presunto autorrobo de la empresa Novag Infancia.

El 16 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) encontró 27 bolsas con algunos de estos medicamentos en calles de la alcaldía Azcapotzalco, lo que generó que se realizaran otros cateos en la zona.

El 3 de noviembre, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de nombre Luis Alonso "N", quien presuntamente estuvo implicado en el robo; aunque hasta la fecha se desconocen más detalles del delito.

