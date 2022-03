PAN pide a Gertz Manero comparecer frente al Senado tras filtración de audios

Senadores del PAN pidieron que el titular de la Fiscalía General de Justicia, Alejandro Gertz Manero comparezca ante el Senado de la República por carecer de imparcialidad al dar atención a una agenda personal "partidista y política de revanchismo y venganza".

El comunicado de la bancada fue difundido a través de redes sociales tras la filtración de presuntos audios en los que el fiscal habría asegurado que tiene incidencia en el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dejar en la cárcel a su excuñada, Alejandra Cuevas.

"Los audios revelan que Gertz Manero utilizó su cargo para influenciar en la resolución de la Corte [...] (el fiscal) ha obtenido de manera anticipada a lo que dispone la ley, un proyecto de resolución de la SCJN, en un asunto en el que tiene interés personal, vulnerando el debido proceso", señaló el partido.

También fue tachado de autoritario, misógino y sin respeto por la división de poderes. El partido albiceleste acusó que no existe una fiscalía autónoma, sino con la "marca de la casa" con conflictos de intereses y violaciones a la ley y derechos humanos.

La petición del PAN se sumó al de la senadora Lilly Téllez, quien anunció que presentará una demanda de juicio político contra Gertz Manero ante la Cámara de Diputados por violaciones constitucionales.

"Si los de Morena no obstruyen, el juicio político llegará al Senado para que desde ahí sea destituido e inhabilitado", dijo Téllez.

¿POR QUÉ PIDEN QUE COMPAREZCA GERTZ MANERO ANTE EL SENADO?

Alejandra Cuevas, excuñada de Alejandro Gertz Manero se encuentra presa por el presunto homicidio del hermano del fiscal, Federico Gertz.

El titular de la FGR ha responsabilizado a Cuevas de la muerte de su hermano por omisión de cuidados de su hermano, quien murió en 2014.

Sin embargo, la mujer de 69 años de edad podría obtener un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque esto no significaría que quedaría en libertad.

El proyecto de resolución a cargo de Alberto Pérez Dayán está próximo a discutirse el 14 de marzo y bajo ese contexto se filtraron cuatro audios en los que Gertz Manero presuntamente afirma haber tenido acceso al documento antes de que se conozca, así como de intervenir para que el amparo no le sea concedido.

En los audios se escucha la voz de quien se presume, es Juan Ramón López, fiscal especializado de Control Competencial y el fiscal Gertz, quien en algún punto dice "ya se volteó completo", refiriéndose al ministro Pérez Dayán.

Juan Ramón López: "De lo que dijo que iba a poner. Que el delito, que la coautoría, la calidad de garante... nada, nada, pero ni una línea puso" (acusando a Pérez Dayán).

Gertz Manero: "No, ya se volteó completo. Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted lo comparte conmigo, que muchos ministros no van a aceptar eso y lo van a regresar, se lo van a dar a otra gente".

En otro fragmento el fiscal presuntamente admite tener de su lado al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

"Ya me dijo Zaldívar que si hay un solo ministro que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo, les dan tiempo ¿eh? Con que yo tenga dos o tres ministros que le digan: 'No, no, espérate tantito, lo paran, ¿eh?'".

Legalmente, tener acceso al proyecto incurriría en una falta. Así lo denunció Alejandro Cuevas, hijo de la excuñada de Gertz, en una entrevista con El País.

"Está prohibido que se comparta el proyecto de una sentencia. ¡Y mucho menos con la parte contraria! A nosotros no nos lo dieron. La única opción es que fuera pública, pero a Gertz se lo dieron antes. Estamos consternados".

El otro amparo que se discutirá próximamente es para reponer el procedimiento de orden de aprehensión en contra de Laura Morán, de 94 años, madre de Alejandra Cuevas.





