PAN, nido de delincuentes; los Calderón, traidores: Rebeca Clouthier

Luego de anunciar su salida del PAN, Rebeca Clouthier aseguró que el partido es un nido de delincuentes, a la vez que rechazó unirse a algún organismo político, incluso a la ONG encabezada por Margarita Zavala, calificando a la expareja presidencial como traidora.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Clouthier sostuvo que el PAN "perdió su esencia, ya no vive en los principios de doctrina que pregonan, se han convertido en un nido de delincuentes y de gente que busca los intereses personales, no el bien de la nación".

Rebeca, quien militó en el partido blanquiazul por 32 años, ya no comparte las creencias y valores que actualmente se pregonan dentro del partido.

"Ya no tengo cabida [en el PAN], me siento un bicho raro, ya no comulgo, nunca he sido parte de los moches, ni de las compras de plaza, ni de todos los trueques y chanchullos que se llevan a todos los niveles", mencionó Clouthier a La Silla Rota.

Y agregó: "Gente como yo estorba y es incómoda, la verdad prefiero mi dignidad y mi congruencia y mi paz a seguir en una institución que ya no es lo que fue".

Rebeca Clouthier ha negado que su salida del PAN signifique que ingresará a otro partido político.

Cuando fue cuestionada si ingresaría a "Libre", la ONG encabezada por la expanista y exprimera dama, Margarita Zavala, Clouthier lo rechazó categóricamente e incluso llamó a la expareja presidencial como traidores.

"No coincido con ellos porque también son traidores, tanto Margarita como Felipe Calderón me traicionaron"

Lo que quiere Rebeca Clouthier, según sus propias palabras, paz: "Yo no ando buscando chamba [...] No me voy con traidores.

Rebeca deja ver que se sintió traicionada dentro del PAN y no sólo eso, su dignidad fue pisoteada, por eso abandonó el partido que en 1988 llevó a su padre, Manuel J. Clouthier, a ser candidato a la Presidencia de la República.

Para Rebeca, la ruptura del PAN se venía encaminando desde hace 15 años, cuando comenzaron las afiliaciones perversas y masivas, así como el clientelismo.

"[Vinieron] una serie de cosas: acarreo, compra de votos, la despensas, lo mismo que criticamos al PRI"

Clouthier hace su diagnóstico y la única solución que tiene el PAN para retomar el camino e ideales es la salida de "las mafias del poder", pues "la delincuencia organizada lo controla [al partido]" y que en su lugar ingresen "los liderazgos que enarbolen los principios de doctrina del partido".

