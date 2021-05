PAN denuncia ante la OEA intromisión de AMLO; no me avergüenza: presidente

El PAN llevó hasta observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos una denuncia por la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el actual proceso electoral pues "funge como vocero principal de la campaña morenista y realiza desde Palacio Nacional una contra campaña hacia el PAN y la coalición Va por México".

En una reunión con integrantes de la OEA, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza señaló que el Ejecutivo Federal está interviniendo de manera absurda en el proceso electoral, contraviniendo las leyes y las medidas cautelares impuestas por el propio el INE.

"Todas las mañanas desde Palacio Nacional, haciendo uso y abuso de los recursos públicos, pareciera más el jefe de campaña del partido de Morena que Jefe del Estado mexicano y aquí en nuestro país eso no se puede, está claramente prohibido", puntualizó el dirigente nacional del partido.

Cortés también acusó que estos abusos se están haciendo con absoluto descaro, pues hace unos días, el propio Presidente dijo que sí va a meterse en la elección, porque no puede permitir, según él, una regresión democrática; cosa que con las leyes mexicanas es muy grave.

Además señala que, desde la Fiscalía General de la República se está persiguiendo a los candidatos de la oposición, abriéndoles carpetas de investigación en la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalía.

En el encuentro, el Presidente del PAN aseguró que hay un gobierno que atosiga, amenaza y persigue a actores políticos. Además de una presión por parte del gobierno federal al INE como al TEPJF.

En el encuentro estuvieron presentes Santiago Cantón, quien encabeza la misión de visitantes de la OEA; Brenda Santamaría, Jefa de la Sección de Observación Electoral de la OEA; Yerutí Méndez, Subjefa de Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA en México y Juan Pablo Pozo, Asesor de la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA en México.

Diputados del PRI también ven injerencia de AMLO en elecciones

El pasado 12 de mayo, los diputados de PRI consideraron conductas antidemocráticas que desde Palacio Nacional afectan el proceso de elección para gobernador en Nuevo León.

Luego de que el presidente dijo apoyar la decisión de la Fiscalía General de la República de investigar a los candidatos Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (MC), los diputados priistas presentaron un punto de acuerdo de urgente resolución para que el titular del Poder Ejecutivo se abstenga de hacer declaraciones que entorpezcan el proceso de elección de las y los ciudadanos.

"El uso faccioso de las conferencias matutinas, vulnera la democracia y el Estado de derecho para beneficiar a las y los candidatos de su partido, Morena. El presidente debe comportarse como un jefe de Estado y ajustar su comportamiento a lo establecido en la Constitución y a la legislación electoral vigente. Ningún precepto constitucional le confiere facultades o competencias para asumirse como ´guardián de la democracia´", indicaron en un comunicado.

También señalaron que la FGR y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales debe ejercer su autonomía y no servir a los intereses del Poder Ejecutivo y del partido oficialista. Su responsabilidad debe ser apegada al derecho y no transgredir los derechos políticos del candidato a gobernador en Nuevo León, Adrián de la Garza Santos y de ningún otro candidato de la contienda electoral.

"NO TENGO NADA DE QUE AVERGONZARME": AMLOS TRAS DENUNCIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios son libres de hacer denuncias ante organismos internacionales como la OEA o la ONU, esto ante más denuncias por su presenta intromisión en la elección de Nuevo León.

En conferencia mañanera de este lunes desde Torreón, Coahuila, el mandatario mexicano agregó que su gobierno no tiene nada que esconder y nada de que avergonzarse.

"Si se quiere ir a la OEA, a la ONU, todos podemos hacerlo y no tenemos nada que esconder ni nada de qué avergonzarnos, esto tiene que ver con la FGR", dijo tras haber señalado en diversas mañaneras al candidato del PRI a gobernar Nuevo León, Adrián de la Garza, de presunto fraude electoral por la entrega de tarjetas en su campaña electoral.

La oposición suma varias denuncias ante la OEA ante la presunta intromisión de López Obrador en los comicios de NL.

Dijo que cada vez que hay elecciones, hay efervescencia política, los mexicanos deben buscar elecciones limpias y libres, que decidan sin presiones, sin recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, esa era la mala costumbre y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México, es de los países del mundo con más historias de fraude, que los gobierno no favorezcan partidos ni candidatos.

También llamó a que no se compren votos, que no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, tenemos todos qué ayudar, lo demás, somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, no hay censura.

"Claro que tengo que ver": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el pasado martes que apoya la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León del PRI, Adrián de la Garza, y de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

"Que investigue la fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral", lanzó en conferencia mañanera.

"Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Que lo denuncié porque es un delito electoral", explicó el presidente.

Recalcó que fue él quien denunció la repartición de tarjetas de De la Garza en tres mañaneras porque es un delito electoral y aseguró que no se quedará callado ante fraudes o inconsistencias en el proceso electoral 2021.

"Esas cosas no deben permitirse y hay que denunciarlas, porque tiene que haber democracia, tenemos que lograr entre todos de que se destierre, se acabe el fraude electoral, es una vergüenza nacional el fraude", dijo López Obrador. El mandatario mexicano afirmó que es su obligación denunciar irregularidades electorales y llamó a todos a hacerlo.

Cuestionado el presidente sobre si está detrás de la investigación, este respondió: "¿Cómo no voy a tener que ver? Claro que sí", expresó a pesar de que la Fiscalía es un órgano independiente del gobierno.





