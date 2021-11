PAN define método para elegir candidato a gubernatura de Aguascalientes

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció este martes que definirán al candidato o candidata del partido para la gubernatura de Aguascalientes, rumbo al proceso electoral de 2022, a través de una encuesta.

En un mensaje emitido en Facebook, Cortés detalló que luego de conversar con liderazgos del PAN en la entidad, llegaron al acuerdo de que "la gente tendrá la última palabra" en la definición del abanderado o abanderada blanquiazul rumbo a los comicios del próximo año

Detalló que, este 16 de noviembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tiene como fecha límite para informar al INE cuál será el método definir la o el candidato en el estado de Aguascalientes.

"La gente tendrá la última palabra, hemos definido que el método será por la vía de la designación y utilizarán el método de la encuesta", para saber quién buscará la gubernatura de Aguascalientes por Acción Nacional, agregó.

Agregó que en su momento el PAN emitirá una invitación a todos los ciudadanos o ciudadanas para participar en este proceso electoral.

"Es unidos como podremos mantener el buen gobierno del PAN en Aguascalientes, para que no lleguen los gobiernos corruptos y destructivos de Morena", resaltó.

A su vez, el senador Antonio Martín del Campo celebró que el CEN haya mandado el método de designación de candidatos a través de encuestas, ya que el ciudadano tendrá un papel relevante.

Además, la diputada Teresa Jiménez hizo un llamado a la unidad dentro del partido y ser fieles a principios y lealtades que han estado presentes en la historia panista.

"México requiere lo mejor y las mejores respuestas del PAN, lo tenemos que hacer por las futuras generaciones, con generosidad y valentía, el país y el estado de Aguascalientes demandan unidad y altura de miras", lanzó.

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE MARKO CORTÉS

El recién reelecto presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó que Aguascalientes es el único estado que su partido puede ganar en las seis elecciones de gubernaturas que se llevarán a cabo en 2022.

"De verdad se los digo: no basta un triunfo interno. Se los digo en casa: la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales, auténticas y bien ganada es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca qué les cuento. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes, es Aguascalientes", afirmó Marko Cortés, según se escucha en el audio de una reunión con panistas en ese estado y que se encuentra en poder de La Silla Rota.

Ante la polémica, el presidente del PAN expuso que requieren un diagnóstico correcto para lograr una mejor estrategia para las elecciones de 2022.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que Acción Nacional sabe ganar en la adversidad, por lo que llamó a la unidad y a asumir responsabilidades concretar para la batalla electoral del próximo año.

De acuerdo con fuentes consultadas, panistas en las entidades que enlistó como perdidas expresaron su indignación; en particular en Durango y Tamaulipas, donde actualmente gobierna Acción Nacional.

Marko Cortés Mendoza admitió, hace dos semanas, en una reunión con panistas de Aguascalientes que sin unidad no podrían garantizar refrendar esa gubernatura, aunque esa es la única en la que ve posibilidades reales de ganar.

CRECE CRISIS EN AN: GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES CRITICA ACTITUD DERROTISTA

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que los dichos de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, sobre que el instituto político solo tiene ventaja real en su entidad para ganar las elecciones de 2022, es muestra de su actitud derrotista.

En entrevista con medios de comunicación locales, Orozco aseguró que Marko Cortés estuvo en su oficina hace unas semanas y que "dio por perdida" la elección presidencial de 2024, pero utilizará a algunos de los gobernadores del PAN para tratar de no perderla.

"En mi propia oficina, a un lado, me lo dijo: ´no, es que aquí me la voy a pasar, en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar ´; eso ya me lo había dicho", aseguró.

El gobernador blanquiazul calificó como "un descaro y una desfachatez" que Marko Cortés buscara la reelección de su partido, en el momento que dijo eso, "con esa visión de derrota".

Además, el gobernador explicó que la estrategia del recién reelecto presidente del PAN será utilizar a los gobernadores de Guanajuato, Yucatán y Chihuahua con el objetivo de rescatar lo que sea posible para las próximas elecciones.

"Y le agrego algo –que seguramente también causará ruido, pero pues es el momento–, me dijo ´no, es que es la realidad, y buscaremos impulsar y motivar a Diego (gobernador de Guanajuato), a Mauricio Vila –y que lo sepan mis compañeros porque los estimo– y a Maru, gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 2024´".

Orozco afirmó no estar de acuerdo con la valoración de Marko Cortés y reiteró que no está de acuerdo con la manera en la que el panista ha manejado el partido desde hace unos años cuando el PAN empezó a perder las elecciones cada año.

"Y hacia atrás está peor porque el 19, parece que se nos olvida, para que veas el descaro de reelegirse, el 19 perdimos Puebla y Baja California. El 20 hubo elecciones solamente en dos estados: Coahuila e Hidalgo intermedias y casi nos desaparecen. El 21 perdemos Baja California Sur y Nayarit y se rescata algo en la Cámara por una alianza, empujada por muchos sectores de la sociedad civil", analizó el gobernador de Aguascalientes.

Orozco no dudó en cuestionar en varias ocasiones la reelección de Cortés como presidente nacional del PAN que fue confirmada a inicios de octubre.





(Luis Ramos)