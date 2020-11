PAN dará mitad de candidaturas a mujeres, pero impugna al INE

El PAN postulará a siete mujeres como candidatas a gobernadoras pues comparte completamente la causa de la paridad, sin embargo, no comparte la forma en que se realizó el día de hoy las modificaciones por parte del INE, informó el partido.

"Acción Nacional comparte completamente la causa de la paridad, pero no la forma en que se realizó el día de hoy las modificaciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). Nos preocupa profundamente la peligrosa rendija constitucional que se está abriendo, subrogándose el INE facultades legislativas que no le corresponden, cambiando las reglas del juego ya con el proceso electoral iniciado, siendo que la Constitución establece claramente que las reglas no pueden modificarse noventa días antes del inicio del proceso electoral y en estos momentos ya nos encontramos dentro del proceso".



Además, en un documento, el PAN reconoció la preocupación que tiene respecto a que se vulnere la soberanía de cada entidad federativa, y por ello, dio a conocer que postularán al menos siete candidatas a gobernadoras y que en congruencia histórica con la legalidad impugnarán el acuerdo del INE.

Postularemos al menos siete candidatas a gobernadoras y que en congruencia histórica con la legalidad impugnaremos el acuerdo del INE, también anunciamos que presentaremos una Reforma Constitucional para que por los cauces legales adecuados se norme en nuestra Carta Magna la paridad en las gubernaturas, quitando los criterios discrecionales en la definición de género y dando certeza de participación política a todas las mujeres y hombres, respetando en todos los casos y sin excepción la autonomía del Poder Legislativo y las entidades federativas

Asimismo, el PAN resaltó que el partido cuenta con mujeres electoralmente competitivas, preparadas y con reconocido trabajo social para competir y ganar en los procesos electorales.