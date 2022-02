Palazuelos relata un crimen: "Matamos al gordo... y me fui a mi casa en Tepoztlán"

Hace 20 años, el actor Roberto Palazuelos hoy precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo disparó contra un hombre que lo había encañonado y que pretendía asaltar en el lugar unas oficinas ubicadas en San Miguel Chapultepec.

Este miércoles el diario Reforma informa que los hechos se habrían registrado el 5 de octubre de 2001 y según las propias palabras del también llamado ''El Diamante Negro'' mató al "gordo" en medio de una balacera, mientras que otro cómplice del asaltante huyó herido, pero metros adelante falleció.

"Cuando estamos tocando abren la puerta; nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pistolita .22, un gordote. Con mi conocimiento jurídico dije: este güey ya le jaló. Trae pólvora. Si me lo chingo es legítima defensa. Se armó una balacera; matamos a dos cabrones. ´Matamos al gordo´, matamos a otro", dijo Palazuelos en una entrevista realizada por el conductor Yordi Rosado en octubre de 2020 y que ahora esta polémica declaración tiene al actor y político en el ojo del huracán.

Según la indagatoria en ese momento se responsabilizó del homicidio a "Rogelio R", vigilante de 26 años quien fue llevado a la agencia 30 del Ministerio Público, para que rindiera su declaración.

Palazuelos se retiró en su auto de lujo a su casa en Tepoztlán, de acuerdo con una nota que Reforma público sobre el incidente.

"Se me ocurre irme. Me voy a mi casa en Tepoztlán, ahí ni quien me encuentre", dijo Palazuelos.

Sin embargo, Nancy Rotman, representante del actor le llamó y le dijo que la policía lo buscaba por homicidio, ante ello Palazuelos acude al MP con el comandante Pedro Hernández Callejas para rendir declaración y realizar la prueba de rodizonato de sodio que dio positivo.

Palazuelos dijo que fue en defensa propia y tenía un permiso oficial para portar el arma de fuego firmado por el secretario de la Defensa y se retiró del MP.

Ayer en una conferencia, Palazuelos acusó a Morena y a su abanderada, Mara Lezama, por hacer una "guerra sucia" en contra suya, a causa de que se encuentra en segundo lugar en las encuestas y a sólo nueve puntos de Lezama.













