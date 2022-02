Palazuelos amenaza con ajuste de cuentas a quienes lo difaman

El actor, empresario y ahora político Roberto Palazuelos, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano amenazó con ajuste de cuentas a todas esas personas que le están difamando.

"A mi ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que me están difamando, yo estoy apuntando, estoy tomando nota no crean; ya llegará el momento cuando sea el titular del ejecutivo que arreglemos cuentas", advirtió en el programa De Primera mano (DPM) que conduce Gustavo Adolfo Infante.

Mira @DanteDelgado, aquí tienes a Roberto Palazuelos, tu candidato a gobernador, amenazando a sus críticos con ajustar cuentas si gana la elección.

¿Qué demonios estabas pensando?



La senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, calificó como "gravísimo" que Roberto Palazuelos amenace con un "ajuste de cuentas" a una mujer que defendió sus derechos laborales.

"Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales", escribió en Twitter.

Es gravísimo que Roberto Palazuelos amenace con un "ajuste de cuentas" a una mujer que defendió sus derechos laborales.

El miércoles pasado, una presunta exempleada del hotel propiedad del empresario, actor y ahora político acusó que en la propiedad de Palazuelos se recicla la comida para no desperdiciar.

A través de un video que compartió en redes sociales, la mujer presunta extrabajadora de Palazuelos, compartió su testimonio.

"Voy a contar una anécdota de Roberto Palazuelos... hay un Dios que todo lo ve. Llegó el mesero con la canastita de pan, que era una rebanada partida a la mitad. El mesero la dejó en la cocina y se le hizo fácil agarrar un pedazo y comérselo. Al ver eso- Roberto Palazuelos dijo ´mira este hijo de su put... madre, se está comiendo el pan y por eso se elevan los gastos´; yo le dije: ´Roberto, pero es un pan que dejaron los comensales´. El respondió: ´sí, pero sabes que eso lo tienes que reciclar´", contó la mujer sobre el presunto reciclaje de comida en el hotel Diamante K en Tulum.

El pasado 21 de enero, Movimiento Ciudadano designó al actor Roberto Palazuelos como su precandidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Aunque el empresario es originario de Acapulco, Guerrero Palazuelos anunció que en diciembre que se retiraría de la actuación para dedicarse de lleno a la política y habló de su interés para contender en las elecciones del 5 de junio en la entidad.

En aquella ocasión reportó que aunque todavía no tenía partido político, estaba interesado en trabajar por el estado.

Juan I. Zavala recordó que Movimiento Ciudadano en el 2021 refrendó su compromiso con las causas de la ciudadanía, y reiteró que en este 2022 se consolidará una tercera vía para hacer frente a quienes han profundizado la desigualdad, la corrupción y la pobreza en el país y en Quintana Roo.

"Construimos una tercera vía frente a los partidos tradicionales, hoy este Movimiento se ha consolidado como una de las mejores opciones para construir la una alternativa desde Quintana Roo: una nueva opción frente a la desigualdad, en donde se pondrá freno a la corrupción, y se hará un nuevo trato con el medio ambiente", señaló.

"En Movimiento Ciudadano nos da mucho gusto la osadía y la valentía del ciudadano Roberto Palazuelos, que ha decidido competir por su estado. Nos da mucho gusto que un ciudadano libre haya decidido inscribir su solicitud por un partido que representa las causas. Estamos seguros que con él, se van a defender las energías limpias y el medio ambiente en Quintana Roo", expresó.