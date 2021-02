Página oficial del Pacto por México de EPN ahora es un sitio sobre el herpes

La página oficial del llamado "Pacto por México" que anunció hace ocho años el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora es un sitio en japonés sobre el herpes.

El sitio "www.pactopormexico.org" ahora alberga información sobre la enfermedad de transmisión sexual y hasta ofrece un medicamento para acabar con él.

"¡Suprime el virus del herpes! Valtrex, un medicamento antiviral, se recomienda para el tratamiento y la prevención", se lee al entrar a la página.

Hasta abajo de la página se detalla que el sitio pasó de ser para el "Pacto por México" a ser uno de herpes en 2019, un año después del fin del sexenio de Peña Nieto.

La página fue dada a conocer por el gobierno de Peña Nieto en diciembre del 2012, a unos días del inicio de su sexenio.

El "Pacto por México" fue básicamente el acuerdo entre los entonces tres principales partidos políticos, y el presidente Peña Nieto, para llevar a cabo las llamadas reformas estructurales.

Varias de estas reformas, de acuerdo con la declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) de Emilio Lozoya, fueron aprobadas en el Congreso con sobornos que el gobierno de Peña Nieto pagó a legisladores.

Hoy, varias de esas reformas ya fueron canceladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la reforma educativa y la reforma energética.

En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente abordó el llamado "Pacto por México".

Al ser cuestionado sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena a la gubernatura de Guerrero, acusado de delitos sexuales, y la exigencia de feministas de que rompiera el pacto patriarcal, López Obrador sacó el tema del "Pacto por México".

"Lo digo sinceramente y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: oye qué es eso de romper el pacto, explícame y ya me dijo. Rompa el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres", relató.

Y agregó que él ya rompió el pacto, pero no el patriarcal, sino el "pacto por México" y el "pacto de silencio" en el caso Ayotzinapa.

Luego acusó al movimiento de ser "exportado", es decir, que viene del extranjero.