Padres luchan en México para que sus hijos reciban vacuna covid: NYT

El periódico estadounidense The New York Times resaltó que cientos de padres en México han tramitado amparos para que sus hijos sean inmunizados contra la covid-19, ante la postura del gobierno federal de no comenzar la vacunación en menores de edad pese al regreso a las clases presenciales.

El diario resalta que las autoridades sanitarias de México ya han aprobado la fórmula desarrollada por la farmacéutica Pfizer para menores de entre 12 y 15 años, por lo que el país está autorizado a recibirla.

Sólo el 28% de la población está completamente vacunada en México, destaca el diario, mientras la variante Delta, que se caracteriza por ser más transmisible, ha golpeado a México con una tercera ola de la pandemia, según datos compilados por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

En Estados Unidos y varios países de América Latina, no obstante, las vacunas para niños de 12 años o más se encuentran en una etapa avanzada.

"Pero los funcionarios mexicanos han restado importancia al riesgo del virus para los menores y han dicho que se debe dar prioridad a las personas mayores que aún esperan sus dosis", se lee en el NYT.

Ante la serie de amparos que han presentado padres de familia para que sus hijos puedan recibir la vacuna contra la covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló durante la mañanera que con este tipo acciones legales, se le está quitando la oportunidad de vacunarse a una persona adulta que corre mayor riesgo de presentar covid grave.

"Por cada dosis que por acción judicial se desvía a niños y niñas, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad (de vacunarse) a una persona que tiene un riesgo mayor", dijo López-Gatell.

El subsecretario aseguró que es legítimo que cada familia y persona quiera ser la primera en recibir la vacuna contra coronavirus, pero recordó que la salud pública piensa en las poblaciones para garantizar la equidad.

