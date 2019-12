Padres "envenenan" con bebidas azucaradas a sus hijos

Ocho de cada 10 mexicanos consumen bebidas azucaradas, lo más grave es que 83.3% de los niños de uno a cuatro años también los ingieren, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018. Esto muestra que los padres están dando a sus hijos pequeños alimentos no recomendables y que a largo plazo pueden afectar su salud.

Al presentar los datos de la Ensanut 2018, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó que están "considerando los elementos estratégicos que se necesitan para cambiar el status quo de una grave y alarmante epidemia de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas" que hay en nuestro país.

En tanto que Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, destacó: "Nos preguntaron sobre si continúa la emergencia epidemiológica, definitivamente sí, estamos hablando de una pandemia (de obesidad), México no es el único país, es una pandemia global, muchos países la están padeciendo".

El panorama de nuestro país respecto a Salud y Nutrición es complejo, ya que tres de cada cuatro mexicanos mayores de 20 años presentan sobrepeso u obesidad.

Por edad, tienen sobrepeso 8.2% de niños de uno a cuatro años, el número aumenta a 8.4% en zonas urbanas. En el rango de 5 a 11 años, 18.1% presenta sobrepeso, mientras que 17.5% tiene obesidad, esta última cifra subió 3% en comparación con los datos de la Ensanut de 2012.

En adolescentes de 12 a 19 años, la cifra total de sobrepeso y obesidad aumentó a 38.4%, 23.8% es por personas con sobrepeso y 14.6% con obesidad. En el caso de las mujeres en esa edad, 41.1% de ellas tiene sobrepeso u obesidad, mientras que en 2012 se reportaba 35.8%. En hombres el aumento fue menor, ya que pasó de 33.2% a 35.8% actualmente.

En población mayor de 20 años también se registraron incrementos, la obesidad en mujeres aumentó de 37.5% en 2012 a 40.2% en 2018. En hombres pasó de 26.8% a 30.5%.

Gran parte de esta epidemia de sobrepeso y obesidad está asociada al consumo de alimentos no recomendables y los niños son el sector más afectado. La Ensanut 2018 arrojó que 83.3% de los niños de uno a cuatro años consumen bebidas endulzadas no lácteas, la cifra aumenta a 85.7% en el grupo de edad de cinco a 11 años.





El consumo de botanas, dulces y postres es otro de los rubros que encienden las alarmas, ya que 63.6% de los niños de uno a cuatro años los comen, así como el 64.6% de los que tienen entre cinco y 11 años, estos índices casi duplican los datos en adultos de 20 años o más, que es de 35.4%.

Es muy común dar de desayunar cereales dulces a los niños, aunque también se encuentran catalogados en el grupo de alimentos no recomendables. Cinco de cada 10 niños de uno a 11 años los consume cotidianamente.

Una situación similar se da con las bebidas lácteas endulzadas, en donde se muestra que los niños consumen el doble que los adultos, en niños de uno a cuatro años el promedio es de 35.6% y se eleva a 38.2% en los de cinco a 11 años, en tanto que en los adultos de 20 años en adelante disminuye a 16.8%.

El subsecretario López-Gatell Ramírez destacó que "la alimentación no es una decisión exclusivamente individual, lo que los individuos consumen depende de los entornos, si están saturados de una oferta alimentaria no saludable, esa es la alimentación que van a tener, a pesar de que pudieran tener la decisión individual de consumir productos saludables.

"Efectivamente llevamos 12 años de una tendencia creciente, cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. Como he dicho, la mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías y azúcares, de grasas y sal", enfatizó.

Esta situación también ha llevado a una reducción de la esperanza de vida al nacer, dijo el subsecretario de Salud, quien señaló que el posible que México sea el único país que sin haber vivido una catástrofe o una guerra presente esta disminución, la cual se debe a la violencia y a las enfermedades crónicas no transmisibles.

Los datos de diabetes e hipertensión también encienden las alarmas, ya que se registran aumentos, principalmente en la incidencia en mujeres. Se estima que hay 8.6 millones de adultos con diabetes en México, esto quiere decir que 10.3% la padece, cifra mayor al 9.2% que había en 2012. En mujeres el índice de diabetes pasó de 9.7 en 2012 a 11.4% en 2018, mientras que en hombres pasó de 8.6% a 9.1% en el mismo periodo de tiempo.

El diagnóstico de hipertensión también se incrementó de 16.6% en 2012, a 18.4% en 2018. De nuevo, hay más mujeres con este padecimiento (20.9%), que hombres (15.3%).

Rivera Dommarco dijo que "tendríamos que analizar a profundidad en distintos grupos de edad para responder concretamente, pero sí hay evidencia de que en México cada vez hay más casos de diabetes a edad más temprana y también en el mundo".

En tanto que López-Gatell Ramírez explicó que trabajan en políticas públicas para combatir los índices de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónico degenerativas en nuestro país. Recordó que desde febrero pasado se implementó un grupo intersectorial de más de 50 organismos públicos y que se ha avanzado en medidas como el cambio en el etiquetado frontal, la regulación de la publicidad para niños y en lograr ambientes escolares saludables en términos alimentarios, con la entrega de desayunos calientes en los planteles.

La Ensanut 2018 fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Salud, con la colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. Esta encuesta tuvo un costo de 196 millones de pesos, de los cuales el 71% los puso el INEGI y 29% Salud, el INSP y gobiernos de los estados.

Esta es la tercera edición de la encuesta, que se hacía cada seis años; sin embargo, a partir del próximo año se levantará anualmente para conocer a detalle los avances en los rubros de salud y alimentación. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se contemplan 44 millones de pesos para la Ensanut del próximo año.

MJP