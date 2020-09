Padres de niños con cáncer y Zoé Robledo llegan a acuerdo

Tras las protestas de este jueves en el Centro Médico Nacional La Raza, los padres de niños con cáncer y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, llegaron a cinco acuerdos para dar seguimiento puntual al tratamiento que los menores requieren.

En la reunión de más de tres horas, el director general del IMSS y los padres de niños con cáncer llegaron a cinco acuerdos: el primero es la implementación de una plataforma para monitorear el otorgamiento oportuno de los medicamentos oncológicos.

Asimismo, se elaborará un padrón de pacientes pediátricos oncológicos que son atendidos en el Seguro Social; el tercer punto es que los familiares podrán solicitar el protocolo de tratamiento.

El cuarto punto del acuerdo es que se creará un grupo de trabajo que se reunirá cada jueves a las 18:00 horas para revisar los avances en este tema, y que el último aspecto es que para el caso de trasplantes de médula ósea, se convino que se dará inicio a los servicios de acuerdo al Plan para el Reinicio de los Servicios de Salud Diferidos por la Contingencia de Covid-19, aprobado en sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del 26 de agosto de 2020.

1/2 Tuvimos un diálogo franco y abierto con las señoras Brenda, Verónica y Dulce, madres de niñas y niños con cáncer. Reconocimos los casos donde ha habido fallas y establecimos compromisos para resolverlos.



Todos los jueves a las 18:00 hrs tendremos reuniones de seguimiento. pic.twitter.com/HcpvtrYesa — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 3, 2020

Por parte del IMSS, participaron en esta reunión el Maestro David Razú Aznar, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; doctor Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas; Licenciado Humberto Pedrero, director de Administración; doctor Efraín Arizmendi, titular de la Coordinación de las Unidades Médicas de Alta Especialidad; doctor Guillermo Careaga, director del Hospital General de La Raza; y doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, Jefa de Servicios de Hematología Pediátrica del Hospital General de La Raza.

Asimismo, acudió el representante de la central de mezclas Productos Hospitalarios/SAFE, Daniel Torres Martínez.

PROTESTAN EN CIRCUITO INTERIOR

"Un día más sin quimio. Solución inmediata al desabasto" es el mensaje con el que padres de niños con cáncer salieron a protestar este jueves frente al Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un pequeño grupo de familias mantiene bloqueado el Circuito Interior a la altura del hospital para exigir que sus hijos reciban en tiempo y forma los medicamentos oncológicos que requieren para sus quimioterapias.

Los padres denunciaron que llevan 672 días sufriendo el desabasto de medicamentos para sus hijos, no sólo en el IMSS, sino en todo el Sector Salud y en diversas partes de la República.

Vistiendo playeras blancas y cubrebocas, las madres se manifestaron junto con sus pequeños hijos. "Necesitamos quimios y trasplantes para poder vivir", se podía leer en una de las cartulinas que llevaban, mientras que en una manta le hicieron un llamado al director general del IMSS: "¡El cáncer no espera Zoé Robledo!".

Una de las manifestantes indicó que muchas de las mamás que se han visto afectadas por el desabasto no quieren salir a protestar por miedo a represalias que tomen en contra de sus hijos.

La noche del miércoles, Robledo Aburto informó que se reuniría con los padres para llegar a una solución. Al mediodía el encuentro continuaba en las oficinas centrales del IMSS, en donde también estaban el director del Hospital General de La Raza, Guillermo Careaga y el director Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja.

De manera paralela, en el CMN La Raza dialogaron con los padres otros representantes del Seguro Social. Sin embargo, las familias indicaron que mantendrán el bloqueo hasta que les den una solución concreta para que haya un abasto continuo y no se vea afectado el tratamiento de sus hijos.

#AlMomento Abigail relata que su hijo Fernando murió de #cáncer el 24 de agosto, pero asistió a la protesta en La Raza porque no quiere que otras familias pierdan a sus hijos por el desabasto #QuimiosYa *rb pic.twitter.com/4Qdk4z9Ltk — La Silla Rota (@lasillarota) September 3, 2020

A la protesta asistió Abigail Iturioz, quien relató que su hijo Fernando era atendido en La Raza y que murió el 24 de agosto tras haber sufrido una recaída. "Esa recaída le costó mucho, desafortunadamente perdió la vida. No quiero que vuelvan a pasar más personas por esto, que pierdan un hijo, que pierdan a un ser querido".

"Desafortunadamente el desabasto sí existe, sí es real, me tocó vivirlo, me tocó salir corriendo a comprar un medicamento porque mi hijo no lo tenía, fui a fundaciones para que me lo donaran para que mi hijo siguiera luchando en esta batalla", señaló.