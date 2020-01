Padres de niños con cáncer se sumarán a marcha de Sicilia y LeBarón

Padres de niños con cáncer, demás familiares y pacientes de esta enfermedad que han sufrido desabasto de medicamentos para su tratamiento, se sumarán a la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia y la familia LeBarón.

Así lo aseguró Luis Fernando Reyes, papá de un niño de 4 años con cáncer de retina atendido en el Hospital Infantil de México, quien detalló será este domingo cuando se sumen a la marcha.

"Adrián (LeBarón) nos invitó y nos dijo si queríamos nosotros, un contingente de papás, ir a la marcha, que es por la paz y la justicia".

La Caminata por la Verdad, Justicia y Paz partirá este domingo de la Estela de Luz a Palacio Nacional.

Reyes denunció que algunos papás de niños con cáncer del Hospital Infantil han recibido amenazas tras sus protestas y se les ha señalado de inventar que hay desabasto.

"Nos interesa que se conozca a más mamás, más papás, a más afectados por esto, ese es el objetivo. No es un movimiento anti gobierno, es para que el gobierno sepa que el desabasto es un tema muy importante y no se le puede echar la culpa a gente que no tiene la culpa".

El señor indicó que a la manifestación acudirán papás de menores con cáncer y pacientes de al menos 12 Estados y de distintos hospitales.

Se esperan padres de Guerrero, Oaxaca, Ciudad Juárez, Puebla, Veracruz, Tijuana, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México y Monterrey.

Estos padres y pacientes reciben atención en los servicios de salud estatales; en el Hospital General La Raza y el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ambos del IMSS; en el Hospital General de México, Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Pediatría y en el Instituto Nacional de Cancerología, de la Secretaría de Salud.

También acudirían pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) que recibían tratamiento en esta asociación a través del Seguro Popular y, tras la desaparición de este programa, resultaron afectadas.

Desde agosto de 2019, padres de niños con cáncer han protestado en varias ocasiones por falta de medicamentos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Salud acusaron del desabasto a los directores de los hospitales por presuntamente incurrir en corrupción para la adquisición de medicamentos contra el cáncer, y a proveedores como Pisa y sus filiales de mantener el control de las farmacias en instituciones públicas.

Con información de Reforma

(Rodrigo Gutiérrez)