Padres de niños con cáncer piden a FGR llamar a comparecer a AMLO por desabasto

Padres de niños con cáncer acudieron este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que llame a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los titulares del Sector Salud, como parte del proceso de las 8 denuncias que han interpuesto por desabasto de medicamentos.

"No es posible que al presidente (el desabasto) le quite el sueño, cuando a las personas se les está quitando la vida", enfatizó la abogada Andrea Rocha, en respuesta a las declaraciones que hizo López Obrador el pasado 10 de noviembre.

? #VIDEO | "No es posible que al presidente no se le quite el sueño, cuando a las personas se les está quitando la vida", dijo la abogada Andrea Rocha, quien resaltó que el desabasto de medicamentos no afecta solo a niños con cáncer https://t.co/Lw59afqxyf pic.twitter.com/4PczsSDUhv — La Silla Rota (@lasillarota) November 15, 2021

La Silla Rota dio a conocer que el presidente López Obrador llamó la atención al titular del Insabi y al secretario de Salud, durante la presentación del Plan de Apoyo a Colima.

"Tenemos que resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer y esto es para el doctor Alcocer, ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos", enfatizó el mandatario.

"Esto se tiene que atender, lo tercero, las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir, por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, ya no hay excusas, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras", señaló López Obrador.

Rocha explicó que la ampliación de la denuncia y la solicitud para que sean llamados a comparecer se da tras el regañó que hizo el presidente al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por el abasto de medicamentos en el país.

"Admitió lo que nosotros denunciamos, que fue el desabasto de medicamentos oncológicos y lo digo porque no solo lo hicimos por la vía de protesta, sino también presentamos la primera denuncia de homicidio, que fue en el año 2019", señaló la abogada.

Ante esta situación, la abogada y padres de niños con cáncer acudieron a la FGR para presentar la ampliación de las 8 denuncias que han interpuesto y para solicitar que se llame a comparecer al presidente López Obrador, al secretario de Salud, al director del Insabi y a los titulares del IMSS y del ISSSTE.

? #VIDEO | Padres de niños con cáncer solicitaron a la @FGRMexico que llame a comparecer al presidente @lopezobrador_ y a funcionarios de la @SSalud_mx por el desabasto de #medicamentos https://t.co/2iCJPzOcXZ pic.twitter.com/ufN4CoZRIS — La Silla Rota (@lasillarota) November 15, 2021

Israel Rivas, representante de los padres de niños con cáncer, criticó que las declaraciones del presidente llegaron tarde, pues debió hacerlas desde la primera vez que tomaron el aeropuerto para denunciar la falta de medicamentos, en agosto de 2019.

"Nos hubiéramos evitado la muerte de más de mil 600 niños, que ahora algunas organizaciones dicen que pueden ir ya en 3 mil. Llega tardísimo y la verdad es que no es muy halagador el panorama", dijo Rivas Bastidas.

? #VIDEO | "Las declaraciones del presidente llegan tarde, nosotros esperábamos que lo hubiera hecho desde la primera vez que tomamos el aeropuerto", señaló Israel Rivas, representante de los padres de niños con #cáncer https://t.co/Lw59afqxyf pic.twitter.com/mAalCe4Ryg — La Silla Rota (@lasillarota) November 15, 2021

MJP