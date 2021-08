Padres de niños con cáncer irán a la mañanera a presionar a AMLO

Familiares de niños con cáncer de diversos hospitales del país agrupados en distintas organizaciones acudirán el próximo miércoles a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, para solicitar por la vía legal al Ejecutivo Federal que muestre los contratos y convenios por medio de los cuales están adquiriendo los diversos medicamentos pediátrico-oncológicos, entregando para tal efecto los acuses de recibo de los más de 220 Amparos que se han tramitado por todo el país y ejerciendo así nuestro derecho de petición.

De esta forma daremos aviso a los juzgados de distrito de la entrega o no de estos convenios y contratos, así como la respuesta del Ejecutivo y sus respectivos secretarios

"También mediante el presente infórmanos que los medicamentos de los cuales el Gobierno Federal presume que ya los adquirió, aún no han llegado la mayoría de los hospitales del país y adónde lo han hecho ha sido a cuenta gotas", indicaron.

"QUIMIO SÍ, CONSULTA NO": CLAMAN PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER

El fin de semana pasado, las familias realizaron la marcha "Quimios Sí, que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez. En la protesta, que tuvo saldo blanco, participaron 2 mil personas, mil 850 adultos y 150 niños, de acuerdo con el gobierno capitalino.

Vestidos de blanco y gritando frases como "quimios sí, consulta no", "no al desabasto" y "no somos uno, no somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien" avanzaron los manifestantes sobre Paseo de la Reforma.

"El Estado mexicano nos ha fallado en más de mil días", destacó Israel Rivas, padre de Danna quien tiene leucemia linfoblástica aguda y es representante de los padres.

#ÚltimaHora | Padres de niños con cáncer de todo el país alistan marcha en la Ciudad de México; exigirán medicamentos, a casi tres años de lucha contra el desabasto. #yn https://t.co/GPDJuvwmBt pic.twitter.com/7qBSxaeqTA — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

Desde un templete frente al Hemiciclo a Juárez, Rivas Bastidas afirmó que seguirán dando la cara por los más de 20 mil niños con cáncer que hay en el país, porque di los menores reciben su quimioterapia en tiempo y forma se pueden recuperar.

Entre lágrimas, Luis Fernando Reyes, padre de Fernando Gael quien padece retinoblastoma, señaló que participar en esta marcha fue difícil por el recuerdo de todos los niños con cáncer que lamentablemente han fallecido, algunos por el desabasto de medicamentos y otros por la enfermedad.

#AlMomento | Sobreviviente de cáncer se suma a la marcha porque sabe la importancia de contar con los medicamentos oportunos. #yn https://t.co/GPDJuvwmBt pic.twitter.com/hkeFwZl7vb — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

LA LUCHA

Casi mil días exigiendo que haya medicamentos para sus hijos, ese es el tiempo que llevan luchando los padres de niños con cáncer. El movimiento que comenzó con 22 familias en el Hospital Infantil de México Federico Gómez se ha extendido a prácticamente todo el país, ante el desabasto que se ha agudizado en lo que va del sexenio.

Según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) del 11 de diciembre de 2019 al 11 diciembre de 2020 se registraron 2 mil 190 decesos de menores de edad, causados por la detección tardía de la enfermedad, por la falta de acceso oportuno a medicamentos y tratamientos médicos y las complicaciones propias de la enfermedad.

Otras estimaciones señalan que el número de niños enfermos de cáncer que perdieron la vida en los primeros 30 meses del gobierno de López Obrador supera los 5 mil.

MJP