Padres de niños con cáncer exigen disculpa púbica a Beatriz Gutiérrez

Los padres de niños con cáncer exigen una disculpa pública de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al ser cuestionada sobre cuándo los recibirá para hablar sobre el abasto de medicamentos, respondió "no soy médico", hecho que calificaron de una respuesta "frívola y deshumanizada".

Este hecho desató la polémica en redes sociales, ya que todo comenzó con el tuit que escribió Gutiérrez Müller en el que recordó que hace dos años el presidente López Obrador ganó las elecciones.

"Hace dos años, los ciudadanos -que somos los verdaderos guardianes de la democracia- logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas", publicó la esposa del mandatario.

En los comentarios, el usuario José David Guerra Muñoz le preguntó: "¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta".

A lo que Gutiérrez Müller respondió: "No soy Médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", mensaje que posteriormente borró tras ser criticada por otros usuarios de Twitter, quienes señalaron su falta de empatía e incluso le recordaron que ella fue quien comenzó el hashtag #ConLosNiñosNo.

Ante esta situación, los padres de niños con cáncer, quienes llevan más de un año denunciando el desabasto intermitente de medicamentos oncológicos pidieron que la esposa del presidente López Obrador les ofrezca una disculpa pública por su mensaje publicado en Twitter.

Mientras soy uno se llenan de júbilo por los triunfos, hoy nuestros corazones se llenan de tristeza ante el olvido, la falta de compromiso y responsabilidad para resolver este problema, pero también nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez

"Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero esta respuesta no es propia de una académica, debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer. ¿Tú nos responderías así? Por ello le exigimos que rectifique sus palabras y nos brinde una disculpa pública", enfatizaron los familiares de niños con cáncer.

Las familias denunciaron que continúa el desabasto de los medicamentos que sus hijos requieren para sus quimioterapias, ya que a pesar del diálogo que han mantenido con las autoridades de la Secretaría de Salud, no se ha restablecido el flujo de los fármacos en varios hospitales de la República.

(María José Pardo)