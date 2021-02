Padres de niños con cáncer cuentan 843 días de falta de medicinas

Padres de niños con cáncer protestaron afuera de Palacio Nacional para exigir que se resuelva el desabasto de medicamentos oncológicos, ya que llevan 843 días luchando contra este problema que afecta el tratamiento oportuno de sus hijos.

Con motivo del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer Infantil, los padres del Movimiento Nacional por la Salud se manifestaron afuera de Palacio Nacional, donde colocaron un moño amarillo en la puerta principal.

Asimismo, entregaron un documento en la Oficialía de Partes, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Salud, Jorge Alcocer; al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, y al director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.

Indicaron que el desabasto se mantiene especialmente en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Tamaulipas, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

Israel Rivas, representante de los padres, señaló que el abasto de medicamentos oncológicos ha sido intermitente desde hace poco más de dos años y que en los recientes días ha aumentado, porque cada vez más papás de diversas partes del país se acercan con ellos para denunciar.

"Les pedimos lo mismo, siempre, puntualmente, que resuelvan ya la problemática, que ya se dejen de tonterías, de cuestiones facciosas y que asuman su responsabilidad como hombres y mujeres dentro del gobierno. Es muy fácil buscar pretextos, pero no resuelven, porque no les interesa o no quieren", enfatizó.

Rivas Bastidas indicó que a más de dos años de lucha, "no somos prioridad (de las autoridades) ya nos dimos cuenta" y que el diálogo con el gobierno se rompió desde octubre del año pasado, tras el robo de fármacos oncológicos que ocurrió en la Ciudad de México.

"Hay un cerco informativo, no nos hablan, ni los buenos días nos contestan. A ese nivel", señaló Rivas Bastidas, quien manifestó que también hay preocupación por la nueva compra de medicamentos oncológicos a través de UNOPS, porque se enteraron que comenzarán a llegar hasta julio de este año.