Padre Solalinde llama agresivo y altanero a Jorge Ramos

El padre Alejandro Solalinde calificó de agresivo y altanero al periodista Jorge Ramos.

Esto luego que Ramos se presentara en la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionara las cifras del gobierno en materia de seguridad.

A través de Twitter, el sacerdote y activista escribió: "La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. ¿Por qué no les habló así a los presidentes corruptos anteriores? ¡Admirable AMLO!”

La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. Porqué no le habló así a los presidentes corruptos anteriores? Admirable AMLO! — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) 13 de abril de 2019

En otro mensaje, Solalinde detalló: "No cuestiono ni la libertad de expresión, ni el cuestionamiento que podemos hacer. Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos”.