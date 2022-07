Pactos y reconocimientos en la relación de AMLO, Calderón y Peña Nieto

Se ha documentado un pacto, que no ha sido desmentido, entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para el regreso del PRI a Los Pinos en 2012.

El periodista Roberto Rock recoge en su libro "La historia detrás del desastre" una versión de su colega Álvaro Delgado en la que señala que hacia finales de la campaña presidencial de 2006 se estableció un acuerdo personal entre Peña Nieto y Calderón.

Se destacó que el supuesto pacto incluyó un encuentro en el hotel Nikko de la Ciudad de México, con la intermediación del alcalde con licencia de Tlalnepantla, Ulises Ramírez. Habrían acudido Peña Nieto acompañado de Luis Videgaray, así como Calderón Hinojosa junto con Juan Camilo Mouriño.

En esa reunión se habría pactado, dice el periodista Delgado, "el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones [...] y el respaldo del michoacano al entonces gobernador para los comicios de 2012". Delgado establece que dicho acuerdo buscó también expresamente impedir el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de esto, en diversas ocasiones el presidente López Obrador ha hecho constantes reconocimientos a Peña Nieto por no haber influido en la elección de 2018 y haber favorecido a la democracia. El tabasqueño tiene la costumbre de hacer referencia a sus adversarios, aunque el mexiquense no parece estar entre ellos.

También ha llamado la atención que López Obrador se haya pronunciado durante todo su sexenio por no juzgar a los expresidentes y llamar a la población a hacer un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, ha expuesto que podría acceder a una consulta popular sobre el tema, aunque él está en contra de enfilar contra sus antecesores.

ABRE UIF INVESTIGACIÓN CONTRA EPN

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos.

"La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República (...) ha abierto ya una carpeta de investigación", reveló este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en conferencia mañanera.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, "detectó un esquema" donde el expresidente "obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales" por un monto total de 26 millones mil 429 pesos. Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR "por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita".

AMLO HACE RECONOCIMIENTO A EPN POR NO INTERVENIR EN ELECCIÓN DE 2018

El 25 de marzo de 2021, en conferencia mañanera, el mandatario mexicano volvió a expresar su reconocimiento a Peña Nieto por no haber intervenido en un posible fraude durante las pasadas elecciones de 2018.

"Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se ha prestado a los fraudes electorales o se ha hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales; he padecido eso, nos robaron la Presidencia en el 2006, en el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más del tope de campaña", recordó.

"¿Saben qué resolvió el INE? Que los que habíamos gastado más éramos nosotros, los que habíamos rebasado de tope de campaña. Pasa el tiempo y ahora hay denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial del 2012, pero en su momento el INE no vio nada. Y en elecciones posteriores, lo mismo", dijo.

"Entonces, yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Me van a poder replicar diciendo de que: ´¿Y la elección del 18?´ No fue por ellos, eso fue el pueblo, no pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto, 31 millones de votos, eso no lo podía detener nadie", aseguró.

"De todas maneras, he hecho el reconocimiento al presidente Peña (Nieto) porque no se metió, como lo hizo abiertamente el presidente Fox y el presidente Calderón. O sea, no hubiesen logrado arrebatarnos la Presidencia, pero sí hubiese habido más problemas si se hubiese decidido a participar el presidente Peña.

"Fueron los de estos grupos, los que se sienten dueños de México -o se sentían, porque ahora ya no es lo mismo- pero fueron a decirle (al entonces presidente Enrique Peña Nieto) cuando la campaña que participara y que de los dos candidatos opositores a nosotros declinara uno y se unieran, lo que están haciendo ahora, pero no llegaron a un acuerdo la vez pasada, fueron a plantearle que declinara Meade y que apoyaran todos a Anaya para frenarnos a nosotros, que era la única manera.

"Pasó el tiempo, como les dijo que no, lo volvieron a ver (al presidente Peña) y ya era distinto el planteamiento era: ´Nosotros -como se habla en el argot de la delincuencia de cuello blanco, de la maleanteada de cuello blanco- ¿cómo se llama?- a Anaya y queda Meade´. Pues tampoco hubo acuerdo, entonces eso ayudó mucho. De todas maneras, íbamos a ganar, pero iba a meterse todo el aparato del Estado, lo que hacían, utilizar todo el dinero del presupuesto", lanzó.

