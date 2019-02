Pactan por unanimidad mando civil para Guardia Nacional

REDACCIÓN 21/02/2019 08:53 a.m.

Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, informó en conferencia de prensa que la Cámara Alta llegó a un acuerdo por unanimidad para dar avance al proyecto de la Guardia Nacional.

"Me alegra que hoy estemos celebrando un acuerdo histórico [...] el cual es por unanimidad"

Los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN y PRD acordaron desmilitarizar la guardia nacional, por lo que el mando de ésta, tanto administrativo como operativo, será de carácter civil.

Los legisladores definieron, también, un plazo de cinco años para el retiro de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad en las calles.

En esos seis años, por su parte, se deberán fortalecer las policías municipales y estatales a través de un programa que estará sujeto a evaluación del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Un tribunal civil se encargará, además, de sancionar las faltas cometidas por policías, mientras que una instancia castrense hará lo propio con faltas en las que se vean involucrados los elementos militares.

"Es por unanimidad, todos los grupos parlamentarios, sin excepción, hemos acordado un proyecto modificado qué vamos a enviar a la mesa directiva"

La oposición fue la que consiguió los cambios a la Guardia Nacional, aseguró el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por su parte, Mauricio Kuri, señaló que se tendrá una guardia civil y no militar, como se proponía en un principio.

"Guardia Nacional no significa en ninguna manera la militarización del país, al contrario, una salida paulatina de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública", reviró Monreal.

En tanto, Dante Delgado, coordinador de MC, sostuvo que "el mando civil de la Guardia Nacional es sustantivo. Será una institución policial adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública y se regirá por una doctrina policial y no se establece un mandó mixto".

Las fuerzas policías y el gobierno alcanzaron a cuerdos durante la noche de este miércoles, para que en la sesión de hoy sea aprobado por el pleno.

Desde anoche integrantes de la banca del PRI anticiparon la posibilidad de que sea avalado por unanimidad o con una amplia mayoría. Hoy, Monreal informó que la decisión fue por unanimidad.

El respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respetará la decisión de los legisladores.

Sin embargo, refirió que no van a aceptar leyes que no resuelven el problema: "no queremos una reedición de una Policía Federal que no funcionó".

El presidente insistió en que se necesita un mando militar y no pareció contento de la decisión de los legisladores, dijo que esperaría a la sesión parlamentaria para dar una postura más amplia sobre el tema.

