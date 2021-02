Pacientes con cáncer sufren desabasto de mitomicina en farmacias; deben ir a otros estados

En busca de la Mitomicina, medicina que debe usar para el tratamiento contra el cáncer de un tumor intravesical, César ha emprendido una odisea: primero en la ciudad recorrió farmacias y pudo conseguir algunas ampolletas para su tratamiento semanal, pero solo consiguió para una semana.

Cuando buscó para la segunda semana de su tratamiento, ya no tuvo tanta suerte en la ciudad y debió viajar a Uruapan, Michoacán. Aunque se sentía debilitado por la operación que tuvo tres semanas antes en el Hospital General, no dejó que su esposa fuera sola o con su hijo. Él mismo con ella hicieron el viaje a una zona que él sí conoce y por lo mismo sabe que no es segura. Pero ahí solo consiguió las ocho ampolletas que se requieren para el tratamiento semanal.

A partir de ahí ha sido aún más difícil. Ha conseguido en diferentes estados para completar para una semana: hizo una llamada a Monterrey, Nuevo León, una farmacia La Paz, perteneciente a Grupo Pisa, el laboratorio que fabrica la Mitomicina, y consiguió una ampolleta, que se la enviaron por paquetería.

En Vallarta consiguió otra ampolleta y le pidió a un primo que se la comprara y enviara. El primo se la envió y solidario, no le cobró nada. En Cancún halló otra ampolleta y entonces fue una amiga de su esposa quien los ayudó. En Villahermosa, Tabasco encontraron otra farmacia y la pidieron, la pagaron pero quienes se las vendieron incumplieron y se enteraron que se la mandaron a otra persona que también les pagó.

Así completó para otra semana de un tratamiento que es de una dosis de 40 miligramos de Mitomicina a la semana que cuesta alrededor de 3 mil pesos, por un lapso de seis semanas y luego se convierte en un tratamiento mensual durante seis meses.

Pero César sólo pudo obtener ampolletas para completarlo tres semanas y ahora el tratamiento está suspendido porque no ha conseguido las anheladas ampolletas.

El tratamiento con Mitomicina es menos agresivo que una radioterapia, la cual causa la caída del cabello y deja dolor corporal. Además, la Mitomicina va directo a la parte con cáncer, de acuerdo con especialistas consultados.

Aunque en las farmacias le dicen a César y a María su esposa que se puede usar BCG SSI como la Mitomicina, los doctores del Hospital General que es donde se operó César le piden que sea Mitomicina.

Otra opción es comprarlo en Estados Unidos, pero mientras en México cada ampolleta de 5 miligramos cuesta 270 pesos, allá cuesta 200 dólares y la receta es obligatoria.

En su búsqueda de la anhelada Mitomicina César se enteró que en Cuajimalpa hay un laboratorio que hace el componente, pero que es enviado a la India.

En Farmacias La Paz le dicen que la medicina está agotada e incluso algunos dependientes dicen que no habrá mientras Pisa esté sancionada por Cofepris.

Los empleados explicaron a LA SILLA ROTA que llevan alrededor de tres meses sin Mitomicina y que ya no está disponible en ninguna de sus sucursales.

En otras tres farmacias especializadas en medicamentos oncológicos indicaron que “sigue el desabasto” de Mitomicina, que “está agotada”, e incluso en otra dijeron que está “descontinuada”.

Este año, Laboratorios Pisa ha estado en la mira desde agosto pasado, cuando se registró desabasto de metotrexato, para niños con leucemia linfoblástica aguda, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Después de un cruce de señalamientos, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios informó que en el caso del metotrexato, suspendió la línea de producción de Laboratorios Pisa por reacciones adversas del fármaco, luego de que un grupo de 850 ampolletas no pasó la prueba de esterilidad.

Sin embargo, no han quedado por completo claras las causas de la falta de este medicamento recetado a niños. Recientemente las autoridades de las secretarías de Salud y de Hacienda dijeron que todo parece que fue “un error administrativo” e investigan si personal de los hospitales estuvieron involucrados en un “desabasto inducido”.

La exoficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo hace un mes que los hospitales del Sector Salud ahora le querían regresar el fármaco comprado de emergencia, bajo el argumento de que sí tenían suficiente para concluir 2019.

AJ