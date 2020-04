Pacientes con cáncer mama, relegadas en medio de la pandemia

Fui con mi oncóloga y tras la consulta me entregó la receta para surtir medicamento por tres meses en la farmacia que ahí se ubica. Allí me informaron que no tenían la cantidad suficiente y me entregaron solo dos cajas, pidiendo que llamara a fin de mes para recoger el resto. Cuando regrese a inicios de abril, me dicen que desde un día antes, recibieron la orden de que ya no aceptaban el Seguro Popular sin informarnos quién les dio la orden