Pablo Gómez, eterno legislador pluri que busca sepultar representación proporcional

Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que desde 1979 ha desempeñado cargos en el Congreso de la Unión como legislador plurinominal, acudió este jueves a la conferencia de prensa matutina para presentar las principales propuestas de la iniciativa de reforma político electoral.

Entre ellas destaca la desaparición de cinco circunscripciones plurinominales debido a que los representantes populares "solo aumentan el gasto burocrático".

De tal forma que la iniciativa propone que solo sean 300 y no 500 los integrantes de la Cámara de Diputados, con 45 curules en las entidades como máximo y 15 como mínimo. Mientras que en el Senado se pasaría de tener 128 a solo 96 representantes.

¿QUÉ SON LOS LEGISLADORES PLURINOMINALES?

Tanto los diputados como senadores plurinominales son elegidos por las dirigencias de los partidos políticos en los que militan, por lo que no realizan campaña para que los ciudadanos voten y obtengan un escaño.

Esto significa que no llegan a su curul de forma democrática puesto que no compiten por otros candidatos por el lugar y por lo tanto su nombre no aparece en las boletas electorales.

Esta forma de llegar a las cámaras fue un mecanismo para que el Congreso no estuviera únicamente compuesto por legisladores de un solo partido.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Llegó a ocurrir que la mayoría de escaños, alcaldías, gubernaturas y el propio presidente pertenecían al mismo partido y por tanto no habían contrapesos políticos en el Congreso de la Unión.

Para ello en 1997, Jesús Reyes Heroles exsecretario de Gobernación propuso una reforma durante el sexenio de José López Portillo para que existiera representatividad de todos los partidos políticos en ambas cámaras.

De esta reforma resultó beneficiado Pablo Gómez, quien en 1979 se incorporó a las filas del Congreso.

LA TRAYECTORIA DE PABLO GÓMEZ

De 1979 a 1982 fue diputado plurinominal federal perteneciente al extinto Grupo Parlamentario Comunista-Coalición de Izquierda.

En 1988 volvió a ser diputado federal pero con el Partido Mexicano Socialista.

Un año más tarde se convirtió en miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De 1991 a 1994 presidió la coordinación del Grupo Parlamentario del PRD y en 1999 y durante un año volvió a tener este puesto.

Tres años después y hasta el año 2000 fue diputado federal de la LVII Legislatura.

De 2003 a 2006 volvió a la coordinación general del Grupo Parlamentario del PRD.

Un año antes de concluir este puesto, presidió la Jucopo en la Cámara de Diputados por 12 meses.

En 2006 y hasta 2012 fue Senador de la República por la Ciudad de México.

Seis años más tarde volvió a ser diputado federal y coordinador de procesos parlamentarios de Morena; el cargo finalizó en 2021.

Desde noviembre de 2021 a la fecha es el titular de la UIF.

