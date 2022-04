Pablo Gómez debutó como pluri en 1979... hoy quiere que sean "representantes puros"

Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inició en 1979 una carrera de varias décadas en el congreso de la unión y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la CDMX) y ahora con una iniciativa de reforma electoral busca que todos los legisladores lleguen al Congreso mediante la figura de "representación pura", que para expertos como Luís Carlos Ugalde no es otra cosa que representación proporcional.

En la presentación de la conferencia de prensa matutina del presidente se lee:

"Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá".

Sin embargo, como detalló el exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde, de forma equivocada se reporta que la iniciativa de López Obrador elimina los plurinominales. "La misma presentación que se hizo en la ´mañanera´ así lo dice. (Pero) No, la iniciativa hace lo contrario: elimina diputados de mayoría y los sustituye por pluris", aclaró en un hilo de Twitter.

"Hoy los diputados federales se eligen en 300 distritos por mayoría relativa y 200 mediante cinco listas regionales de representación proporcional (RP), los pluris. La propuesta elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los diputados mediante listas estatales, eso es, representación proporcional puro", alertó.

Eso suena bien en principio, calificó Ugalde, salvo que la representación proporcional en demarcaciones pequeñas tiende a sobre estimar a los partidos grandes. Hoy tenemos cinco listas de representación proporcional con 40 lugares; en el nuevo esquema habría 32 listas, pero algunas muy pequeñas donde solo entrarían partidos grandes.

"Se deben hacer las proyecciones, pero el nuevo método disminuiría la proporcionalidad nacional de la cámara, aunque haya representación proporcional puro a nivel estatal ¿Qué hacer entonces? Transitar a representación proporcional puro pero a nivel nacional, o bien, integrar la cámara con 300 dips: 150 de mayoría y 150 de representación proporcional", sugirió.

HISTORIA PLURINOMINAL

Junto con él llegaron figuras de otros partidos como el panista Luis Calderón Vega, padre del expresidente mexicano, Felipe Calderón; mientras que por el extinto Partido Socialista de los Trabajadores, lo hizo el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez; asimismo, Pablo Emilio Madero, excandidato panista a la presidencia de la República en 1982; y el embajador de México en España durante el sexenio de Vicente Fox, el panista Gabriel Jiménez Remus.

Esto fue posible debido a la reforma de 1997 propuesta por el exsecretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Ésta contemplaba la representatividad de todos los partidos políticos, lo que abrió la brecha para quitar la mayoría al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

Es decir, aparte de los diputados elegidos a través del voto popular, existirían 100 nuevos miembros seleccionados por sus partidos, sin competir contra algún candidato.

¿QUÉ SON LOS LEGISLADORES PLURINOMINALES?

Tanto los diputados como senadores plurinominales son elegidos por las dirigencias de los partidos políticos en los que militan, por lo que no realizan campaña para que los ciudadanos voten y obtengan un escaño.

Esto significa que no llegan a su curul de forma democrática puesto que no compiten contra otros candidatos por el lugar y por lo tanto su nombre no aparece en las boletas electorales.

Esta forma de llegar a las cámaras fue un mecanismo para que el Congreso no estuviera únicamente compuesto por legisladores de un solo partido.

LA TRAYECTORIA DE PABLO GÓMEZ

De 1979 a 1982 fue diputado plurinominal federal perteneciente al extinto Grupo Parlamentario Comunista-Coalición de Izquierda.

En 1988 volvió a ser diputado federal pero con el Partido Mexicano Socialista.

Un año más tarde se convirtió en miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De 1991 a 1994 presidió la coordinación del Grupo Parlamentario del PRD y en 1999 y durante un año volvió a tener este puesto.

Tres años después y hasta el año 2000 fue diputado federal de la LVII Legislatura.

De 2003 a 2006 volvió a la coordinación general del Grupo Parlamentario del PRD.

Un año antes de concluir este puesto, presidió la Jucopo en la Cámara de Diputados por 12 meses.

En 2006 y hasta 2012 fue Senador de la República por la Ciudad de México.

Seis años más tarde volvió a ser diputado federal y coordinador de procesos parlamentarios de Morena; el cargo finalizó en 2021.

