Oxxo, UNAM, CIDE, Dresser, "El Jefe Diego"... los pleitos de AMLO en 2021

Los pleitos de AMLO en 2021 incluyeron a viejos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que activaron a nuevos rivales con quien protagonizó duros encontronazos ante la opinión pública nacional en la palestra de las conferencias mañaneras. El tabasqueño guardó un lugar en sus discursos a diversas instituciones, empresas y personajes como el Oxxo, la UNAM, el CIDE y la politóloga Denise Dresser, por empezar con algunos.

Puedes leer: AMLO en el Zócalo: "nuevo Conacyt", distribución militar de medicinas y energía

El mandatario mexicano sumó un año a su sexenio entre polémicas, frases domingueras, refranes y golpes mediáticos a quienes se opusieron a diversos temas de interés nacional que intentó impulsar dentro de la agenda diaria.





LA POLÉMICA REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO





Ante cuestionamientos y críticas, el presidente López Obrador defendió a piedra y lodo la iniciativa de reforma eléctrica que envió al Congreso.

Puedes leer: Claves de la reforma eléctrica de AMLO

Apenas iniciaba el año, allá por el mes de febrero, cuando el titular del Ejecutivo asestó una frase tajante a sus opositores: "No se le cambiará ni una coma a la iniciativa de reforma eléctrica".

"Nada se cambiará de la iniciativa, es muy sencillo lo que se está planteando. Eso es lo que no quieren que regrese, por eso nos quieren ganar la mayoría en el Congreso. ¿Cómo lograron esas reformas? Con sobornos, deberían estar callados, avergonzados", soltó.

Pregunta: "Pero si usted lo que plantea es que igual no se le mueva una coma, entonces ¿qué sentido tiene el parlamento abierto para discutir el asunto?".

AMLO responde: "Ah, no, pues que allá se discuta, se debata. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores son los defensores del antiguo régimen, así de claro".

Uno de los principales argumentos de López Obrador durante todo el año fue que esta ley pretende fortalecer a la CFE, que es una empresa pública, para que garantice que no aumente el precio de la luz en beneficios de los usuarios.

"Si nosotros no fortalecemos a la CFE no vamos a poder mejorar la industria de México porque no vamos a ser competitivos".

Puedes leer: México, con peligrosa adicción a combustibles fósiles: Financial Times

López Obrador dijo que con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México, se benefició a una minoría, sobre todo a empresas extranjeras, y hubo corrupción. Se asociaron de manera delictuosa empresarios extranjeros con funcionarios públicos. Por ello, estamos poniendo orden y fortaleciendo a la CFE porque el objetivo era destruirla, que se cerraran todas las plantas de la comisión.

Ante la posibilidad de amparos por esta iniciativa, el presidente recalcó que defenderá en tribunales su derecho a defender la industria eléctrica nacional. "Yo entiendo que no les gusta la reforma que estamos proponiendo, porque ellos mandaban", lanzó.

Ante los señalamientos contra los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha alertado que la reforma es una "expropiación indirecta", mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha denunciado un retorno al "monopolio" eléctrico.

Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) ha advertido de una violación al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).





SE LANZA CONTRA DUEÑOS DE OXXO, BIMBO E IBERDROLA





El presidente López Obrador fue frontal contra dueños de empresas naciones e internacionales para defender su reforma eléctrica, durante varias ocasiones en el año hizo mención de Iberdrola, Oxxo y Bimbo, firmas a las que señaló que deberían estar arrepentidas, pedir disculpas y apoyar a la industria eléctrica nacional.

"Hicieron grandes negocios, todo esto al amparo del poder público", les reclamó.

"No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X. González y el señor (José Antonio) Fernández de los Oxxos y los de Bimbo? Les debería de dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, sólo con el afán de lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima", expuso.

Agregó que los dueños de Oxxo mandaban en México y pagaban tres veces menos por la luz que lo que paga una familia en México.

"Había un presidente, habían diputados, senadores, pero había un grupo que dominaba, eran los dueños de México, o se creían los dueños de México; entonces ese grupo, esa oligarquía, grupo compacto le llamó (Carlos) Salinas, pues vivía colmado de atenciones y de privilegios. No pagaban impuestos y ellos mandaban en el gobierno", afirmó el presidente.









AMLO ARREMETE CONTRA ESPAÑA Y LE RESPONDE IBERDROLA





El presidente López Obrador acusó a "los de arriba" de España de comportarse aún como el conquistador Hernán Cortés, al recordar el saqueo y robo que hicieron del patrimonio de México.

"Los de arriba (de España) son como cuando vino Cortés y nos invadieron, desde que llegaron se quedaron con el tesoro de Moctezuma", manifestó.

El presidente hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante gobiernos anteriores, como el citado caso de Iberdrola.

Por su parte, la firma energética española Iberdrola espera que México enfrente una serie de demandas por su controvertida nueva ley de electricidad, que da prioridad a la CFE por encima de los proyectos renovables de propiedad privada.

Si los abogados de Iberdrola ven "que la ley afecta nuestro negocio actual, estoy seguro de que intentaremos defender los intereses de nuestros accionistas como lo hacemos en todos los países", dijo en una entrevista para Bloomberg el consejero delegado, José Ignacio Sánchez Galán.

Iberdrola, que ha gastado casi 12 mil millones de dólares en proyectos de energía en México, se convirtió el año pasado en el primer desarrollador importante de energía renovable en detener nuevas inversiones en el país.





RECLAMAN CONGRESISTAS DE EU Y LA UNIÓN EUROPEA





Un grupo de 40 congresistas de Estados Unidos pidió al gobierno norteamericano que presionara a la administración del presidente López Obrador para detener las acciones discriminatorias contra las empresas privadas del sector energético.

"Instamos a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detenga las acciones discriminatorias y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México, un campo de juego nivelado, como lo prevé el T-MEC", señalaron.

Acusaron que AMLO expresamente ha aceptado que brinda un trato preferencial a las empresas nacionales Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ello falta a sus compromisos internacionales, resaltando el acuerdo entre Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).

El grupo de legisladores señaló que las acciones de López Obrador están perjudicando la inversión y el compromiso de los trabajadores estadounidenses así como al medio ambiente y la sostenibilidad establecida en la Ley de Implementación del T-MEC/USMCA.

A su vez, embajadores de la Unión Europea se reunieron con senadores de Morena, de manera virtual, para externar sus preocupaciones por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada como prioritaria por el presidente de la República.





AMLO LE MANDA MENSAJE A EMPRESARIOS





El presidente López Obrador dijo que hay temas de la reforma energética en los que su gobierno no cederá, a pesar de las reuniones que se tengan con empresarios.

Desde Chihuahua, el mandatario mexicano habló de la comida que sostuvo con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), donde tocaron el tema de la reforma eléctrica.

"Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar. Pero hay cosas en las que no vamos a ceder, de una vez lo adelanto. Por ejemplo en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio", expuso.

Un día antes, López Obrador recibió en Palacio Nacional a integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, entre ellos su titular Antonio del Valle Perochea. También acudió Claudio X. González, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y Alfonso Romo, actual enlace del Poder Ejecutivo con representantes del sector privado.





LAS PRESIONES POLÍTICAS CONTRA EL PRI





El presidente López Obrador ha presionado en diversas ocasiones a los diputados del PRI para que den el sí a su reforma eléctrica y les ha dicho que de no hacerlo se afianzarán como "buenos salinistas".

Se refirió a los dichos del coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Moreira, quien criticó que los legisladores de Morena no escucharon a la oposición durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, lo que cerraría la puerta a cualquier negociación de las reformas constitucionales impulsadas por esta administración.

"Me llamó la atención que ayer un diputado, el señor (Rubén) Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza que como no hubo partidas de moche que se olvide el Presidente de la reforma eléctrica. No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no apoyan al pueblo, sino a las empresas y a quienes han hecho negocios al amparo del poder público".

"Van a afianzarse como salinistas y le van a dar la espalda no solo a Lázaro Cárdenas, sino a López Mateos", dijo.

El mandatario lamentó que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores dándole la espalda al pueblo". Que no aprueben la reforma eléctrica significa, que siga que sigan haciendo negocios las empresas extranjeras, las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo que pagan menos que los abarroteros".





MANDAN REFORMA PARA 2022





Los grupos parlamentarios de los partidos Morena, el Verde Ecologista y del Trabajo acordaron diferir al 15 de abril del próximo año la posible aprobación de la reforma eléctrica, pasada la consulta sobre ratificación de mandato del presidente López Obrador.

Trascendió que, luego de una plenaria de más de 4 horas, se ratificó la propuesta de los coordinadores parlamentarios de atrasar el debate de la reforma eléctrica, la cual no tenía los votos de mayoría calificada para ser aprobada en 2021.





AMLO VS UNAM





Otro episodio de conflicto que llamó la atención del país fue la arremetida del presidente López Obrador contra la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cuyas aulas el actual mandatario obtuvo su título como licenciado.

Ante acometidas del presidente, la Universidad Nacional Autónoma de México le respondió que sus programas de estudio se actualizan y promueven pluralidad y diversidad ideológica.

La UNAM se reafirmó como respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona al ser parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia.

Puedes leer: Perfilan tenso relevo de director; CIDE se derechizó como la UNAM, afirma AMLO

Resaltó que en sus escuelas y facultades se privilegia siempre la libertad de cátedra como una de sus mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad.

"Gracias a esto, la Universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica", indicó en un comunicado.

Durante sus conferencias mañaneras, el mandatario mexicano expuso que la UNAM perdió su esencia de la formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo.

"Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes; los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya el derecho agrario es historia, todo es mercantil, civil, penal", dijo.

Además, expuso que la UNAM no estuvo a la altura para criticar y enfrentar al modelo neoliberal que afectó al país. Insistió en que es lamentable que la UNAM se haya derechizado en el último tiempo.





RECLAMA A NARRO Y ÉSTE LE RESPONDE





El mandatario mexicano aludió a José Narro, exrector de la UNAM, al apuntar que cuando fue secretario de Salud, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habló de que habían ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan) en el país y luego aceptó ser delegado del PRI en Ecatepec.

Reclamó que los economistas de la UNAM no defendieron "un modelo alternativo al neoliberal, se quedaron callados, los silenciaron, sí se requiere una sacudida".

Puedes leer: En medio de polémica UNAM-AMLO, reviven debate por historial académico en FCPyS

"Y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, la universidad no jugó un papel fundamental, determinante, contra el saqueo", apuntó.

Agregó que los académicos de la UNAM se dedicaron a justificar el modelo neoliberal y que algunos fueron cooptados en el gobierno de Salinas de Gortari.

?? #EnLaMañanera | "Así como existen los líderes charros, existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores y manejan el presupuesto en forma discrecional", señaló el presidente @lopezobrador_. #yn ???? https://t.co/vM4oSkZ8y7 pic.twitter.com/iRB0FfB3of — La Silla Rota (@lasillarota) October 7, 2021

Además, recordó que el movimiento YoSoy132 en contra de Peña Nieto en la campaña de 2012 no surgió de la UNAM sino de la Ibero, ya que en ese momento el rector de la UNAM era Narro.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el exrector de la UNAM y exsecretario de salud, José Narro Robles, condenó los dichos del mandatario contra la máxima casa de estudios.

Narro aseguró que él no es derechista como acusa el presidente, pues durante toda su vida ha sido una persona fiel a los valores aprendidos en la universidad siendo un hombre demócrata, progresista y liberal convencido de las causas sociales. "No he sido, ni seré una persona conservadora".

Asimismo aseguró que la UNAM siempre ha sido una institución abierta a todas las corrientes de pensamiento, siendo esta pluralidad, una de las principales características de la máxima casa de estudios.

El exrector dijo que la Universidad Nacional es casa de las ideas, con una diversidad que forma parte de sus valores centrales mismo que por años han formado a gente de distinto pensamiento, siempre en búsqueda de la verdad y con un enorme compromiso social.





HASTA MONREAL DEFIENDE A LA UNAM Y DE LA FUENTE LLAMA A LA AUTOCRÍTICA





Miembros de la comunidad universitaria salieron en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras los cuestionamientos del presidente López Obrador.

"Toda institución, organización, organismo o espacio autónomo o de pensamiento e investigación analítico independiente y crítico es hoy blanco de ataque y descalificación desde el púlpito presidencial. La UNAM es una de las instituciones más importantes y emblemáticas de México", tuiteó el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.

El investigador Francisco Valdés Ugalde posteó en Twitter: "Invito nuevamente al presidente a debatir públicamente sobre la UNAM, para demostrarle que si ha habido un lugar desde donde se criticó el pensamiento único, el neoliberal o el suyo, ese lugar es la UNAM".

Puedes leer: Sheinbaum abona a discusión sobre UNAM y recuerda desvíos en universidades públicas

"La UNAM es mucho más grande que la pequeñez que viene en forma de ataques desde Palacio Nacional. Hoy la defensa de la democracia pasa por la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y autónoma", posteó Emilio Álvarez Icaza

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado dijo que siempre se pondrá del lado de la UNAM, sin embargo, no se confrontará con el presidente López Obrador.

"No me voy a confrontar nunca con el presidente; es una opinión que respeto, respeto mucho, pero yo soy formado en la UNAM y siempre me pondré del lado de la UNAM, siempre", destacó.

A su vez, en entrevista con El Universal, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exrector de esta casa de estudios, apuntó que "la universidad es un espacio en donde se pueden analizar y debatir todas las ideas y todos los puntos de vista, incluida la crítica".

"El espíritu crítico forma parte de la naturaleza de la Universidad. De hecho, revisar periódicamente, con ojo crítico y autocrítico, lo que hacemos o dejamos de hacer los universitarios, es una práctica frecuente que no debe abandonarse. La crítica se cultiva en todas las universidades públicas y en los espacios académicos de casi todo el mundo", dijo.





AMLO TAMBIÉN ARREMETIÓ CONTRA EL CIDE, INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS





Otro de los pleitos de AMLO en 2021 fue contra científicos e investigadores, quienes realizaron diversas quejas por el pago de sus becas.

López Obrador aseguró que el Conacyt está trabajando bien y defendió el trabajo de la directora María Elena Álvarez-Buylla.

"Como en todo el gobierno, habían mafias, esto pasaba en la intelectualidad, también en el caso de becarios, de gente de la academia, encargados de proyectos científicos, muchas veces no investigaban nada pero tenían influencias, si pertenecían al grupo de Krauze o de Aguilar Camín ya con eso era más que suficiente para mantener muy buenos niveles académicos, buenas calificaciones, premios, recompensas y buenos ingresos.

Puedes leer: AMLO: cómo es gobernar con calificativos

"Todo eso pues ya no es igual y les produce nostalgia, añoranza, andan molestos e inconformes, pero vamos a pedirle el informe a la directora", explicó.

Destacó que antes no llegaba el presupuesto a los investigadores, ahora se han incrementado las becas, se apoya a los investigadores y no se ha despedido a nadie. Indicó que ahora ya no hay el derroche y la corrupción que existían.

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fueron legalmente contra 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex funcionarios del Conacyt, por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La FGR investiga a 25 ex funcionarios del Conacyt, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que estuvieron presentes en las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el Foro. Asimismo, hay seis miembros del Foro imputados, como la excoordinadora general, Julia Tagüeña Parga, otros dos excoordinadores, dos secretarias técnicas y el abogado.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso La Silla Rota, la primera carpeta de investigación fue la FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020, para indagar los hechos relativos al manejo de recursos por parte del Foro, la cual estuvo radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Agentes de la Policía de Investigación acudieron en junio de este año a los domicilios particulares de 25 exfuncionarios para informarles que vendría un citatorio. Posteriormente, aumentó a 31 el número de personas indagadas, entre ellos los 25 antes mencionados.

En agosto, se asignó a la carpeta el nuevo número FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, ya que fue remitida a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

A finales de ese mes, específicamente el 24 de agosto, la FGR solicitó a un juez de control con sede en el Centro de Justicia del Altiplano que librara orden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios; sin embargo, el juez se negó a hacerlo por considerar que la Fiscalía no aportó la información necesaria para acreditar los hechos y le dio 15 días hábiles para ampliar los datos.





EL CASO DEL CIDE





Ante la crisis generada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el presidente López Obrador afirmó que el CIDE se derechizó al igual que pasó en la UNAM; les reclamó que no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo del país.





En los últimos días de noviembre, el mandatario mexicano destacó que en el CIDE hay un grupo de académicos muy conservador, acomodaticios, que no corren riesgos de ningún tipo para poder subir en la escala social. Destacó que quiere que haya una sacudida y cambios dentro del CIDE.

Recordó que este centro nació para formar economistas para el sector público, sin embargo, comentó que se fue derechizando y empezaron a competirle al ITAM, al estar a favor de la política neoliberal.

Apuntó que en esta polémica pueden estar metidos grupos de los intelectuales Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, al tiempo que descartó que la directora del Conacyt tenga que ver en el conflicto.

Remarcó que su gobierno busca limpiar los procesos de elección en las instituciones y terminar con los cacicazgos.





¿CÓMO INICIÓ LA CRISIS DEL CIDE?





Una crisis estalló el 17 de noviembre dentro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), luego de que su director general interino, José Antonio Romero Tellaeche, interviniera de manera irregular en las sesiones del órgano colegiado que evalúa a los docentes y despidiera "arbitrariamente" a la secretaria académica.

Oficios de la dirección y de la Dirección de Evaluación Académica, en poder de La Silla Rota demuestran que entre los académicos y Romero Tellaeche existen diferencias, pues a decir de los demás miembros del cuerpo de la dirección del CIDE, las decisiones del director interino exceden sus facultades.

De acuerdo con los documentos, el director interino del Centro de Investigación, José Antonio Romero Tellaeche, destituyó a la secretaria académica, Catherine Andrews, la segunda al mando dentro de la institución.

Por su parte, Catherine Andrews explicó que su destitución formó parte de una decisión arbitraria de José Romero Tellaeche quien, ante conocer que la evaluación CADI se estaba llevando a cabo, se comunicó con los asistentes y les solicitó que no se llevara a cabo.





LAS PROTESTAS DE LOS ESTUDIANTES Y EL RECLAMO POR TELLAECHE





A través de un pliego petitorio, la comunidad estudiantil del CIDE se pronunció en aquel momento para exigir la destitución inmediata del director interino, José Antonio Romero Tellaeche y su remoción como candidato a ocupar la dirección general del instituto.

Sumado a este pliego petitorio, los estudiantes convocaron a movilizaciones, sin embargo, este personaje fue ratificado como el director del CIDE.

Desde entonces, la comunidad estudiantil y académica del CIDE ha buscado diálogo con el director o la titular del Conacyt, Álvarez Buylla, pero ambos personajes los han dejado planteado en repetidas ocasiones.





AMLO VUELVE A POLEMIZAR CONTRA ACADÉMICOS POR DEFENSA DEL CIDE





Apenas el 13 de diciembre pasado, el presidente López Obrador recomendó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no enviar ni un solo policía a las manifestaciones del Centro de Investigación, para evitar cualquier tipo de provocación y permitir la libertad de expresión en toda su dimensión.

En conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió a declaraciones del investigador emérito del CIDE, Ugo Pipitone, quien llamó al gobierno a actuar con sabiduría para no provocar un incidente que lleve a un nuevo episodio de represión.

"Ahora, con el conflicto que hay en el CIDE lo están comparando con el 68. Es un despropósito. Pero además que lo estén planteando académicos", lanzó López Obrador.

Añadió que "como eran parte del régimen de corrupción y de privilegios ahora están molestos con nosotros. Con todo respeto al finado Corona del Rosal, cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum. Y con todo respeto a Díaz Ordaz, no. No se miden. Y le sugiero a Claudia Sheinbaum que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía".

"Que se manifiesten y que ejerzan sus libertades, y que el Conacyt mantenga el diálogo. Que la discusión se centre en los académicos y no se use de pretexto para ir contra el gobierno", agregó.

El conflicto del CIDE ha escalado debido a la designación de José Romero Tellaeche como director del centro, a pesar del rechazo de los alumnos, al tiempo que las autoridades han dejado a los inconformes plantados en varias ocasiones sin abrir el diálogo.

Cualquier acto de represión contra el movimiento de los estudiantes del Centro provocaría una reacción universitaria a nivel nacional, alertó el historiador Jean Meyer. Mientras que el investigador Emérito, Ugo Pipitone enfatizó que depende del gobierno y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) evitar que se repita la historia de 1968.

En entrevista con La Silla Rota, Meyer recordó que el movimiento del 68 ocurrió a partir de nada, por la terquedad del gobierno, que invocando el principio de autoridad no quiso hacer la menor concesión a los estudiantes y el conflicto fue creciendo, además, en el marco de la sucesión presidencial.





AMLO PROTAGONIZA PLEITO CON DENISE DRESSER POR "GOLPE DE ESTADO"





El presidente López Obrador enfrentó en varias mañaneras a la politóloga Denise Dresser por criticar su acuerdo para acelerar sus megaobras insignia, al cual se refirió como un golpe de Estado.

"Ya no soy Andrés Manuel, sino Augusto Pinochet", fueron las palabras que utilizó el presidente de México para burlarse de la académica Denise Dresser.

La burla por parte de Andrés Manuel López Obrador llegó luego de que Denise Dresser calificara como un golpe de Estado al "decretazo" que clasifica a las obras y proyectos como de seguridad nacional.

"Está enojada Denise, Salinas, el Reforma, pero la gente está contenta. (...) ella sostiene que di un golpe de Estado, ya no soy Andrés Manuel, sino Augusto", se mofó el presidente López Obrador durante la mañanera de este jueves.

?? #EnLaMañanera | "Ya no soy López Obrador, soy Augusto (Pinochet)", dijo el presidente tras el tuit de Denise Dresser donde afirmaba que AMLO había cometido un "golpe de estado". #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/iyYPCBxq80 — La Silla Rota (@lasillarota) November 25, 2021





SCJN SUSPENDE "DECRETAZO" Y AMLO SE CONGRATULA





La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió parcialmente el 14 de diciembre la aplicación del acuerdo presidencial que clasificó como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal, de acuerdo con el periodista Eduardo Murillo.

"La medida cautelar sólo tendrá efectos para que no se clasifique como reservada la información de dichos proyectos", escribió en Twitter.

El presidente López Obrador celebró las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la revocación de mandato y el acuerdo sobre megaobras.

En conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador aplaudió a la SCJN por ordenar al INE dar presupuesto para la realización de la revocación de mandato el 10 de abril de 2022.

"Que no puede ser ese un motivo o excusa, pretexto, para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia", indicó.

Señaló que por ahora solo el movimiento FRENAAA llama a votar en su contra en el revocatorio.

"Son los únicos que están impulsando, del flanco derecho. Los demás están ahí callados o inactivos. Incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato. (...) La antidemocracia al descubierto", expuso.

Por otra parte, indicó que la Corte confirmó la validez del acuerdo que emitió para agilizar trámites en sus obras, siempre que presenten los informes de las acciones para que haya transparencia.

"Siempre dijimos que era así, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque esto lo hice para que camine el elefante", lanzó.





CONTROVERSIA DEL INAI





En días pasados, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio luz verde a la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el llamado "decretazo" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los seis comisionados que estuvieron presentes en la sesión pública del INAI decidieron por unanimidad instruir al director general de Asuntos Jurídicos interponer un recurso de control constitucional contra el acuerdo del gobierno federal que pone la etiqueta de seguridad nacional a las obras clave de la Cuarta Transformación.

Aseguraron que la información pública sólo puede reservarse por seguridad nacional con un análisis previo en cada caso y no a priori. Agregaron que el acuerdo de la 4T puede llevar a que se reserve información de las megaobras de manera previa y que incluso pudieran ni siquiera generarla.





AMLO CHOCA CON EL INE POR REVOCACIÓN DE MANDATO





El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos, por lo que informó, continúa con los trabajos del proceso con el presupuesto existente.

No obstante, dijo el Instituto, se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que, por lo pronto, la determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto.

"La determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de Revocación de Mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales", indicó en comunicado.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, advirtió que el INE seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía y se mantendrá atento a que se resuelva de fondo la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal.

El recorte al @INEMexico pone en riesgo el proceso de Revocación de Mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el Presupuesto 2022. Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa. pic.twitter.com/4VqNK8ufEr — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 14, 2021





EL ATAQUE DE AMLO





El presidente López Obrador afirmó que los propios ciudadanos podrían realizar la consulta de revocación de mandato en 2022, si el Instituto Nacional Electoral (INE) insiste en violar la Constitución y no llevarla a cabo.

López Obrador comentó que la democracia no es el INE sino el pueblo.

"La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo, además es un mandato constitucional, pero si se negaran los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo.

"Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente, esa es la esencia de la democracia, el ciudadano, que quiere ejercer sus derechos y busca los cambios", apuntó el tabasqueño.

Sin embargo, López Obrador confió en que el INE realice la consulta o en todo caso los siguientes instancias, como el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

?? #EnLaMañanera | "La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos", responde @lopezobrador_ sobre la negativa del @INEMexico de hacer la revocación de mandato por falta de dinero. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/rGEeQPjdD5 — La Silla Rota (@lasillarota) December 21, 2021

"Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, van a aplicarse, se va a aplicar este método democrático, son tácticas dilatorias no muy serias que digamos, pero ya está en la Constitución y es muy importante que quede establecido", indicó.

"El INE no es la democracia, la democracia es el pueblo, en el caso de que todas las instituciones que deben cumplir con la Constitución, la violan, entonces el pueblo podría llevar a cabo la consulta y se organizan sin problema, porque en cada estado o municipio se forman comités ciudadanos de inobjetable honestidad, serían 2,500, ellos convocan, consiguen las mesas y las boletas, y a votar y a contar los votos", detalló el presidente.

Recordó que su movimiento ya realizó consultas con ayuda del pueblo y citó el caso del Fobaproa.

"EL JEFE DIEGO" 25 AÑOS DE DEBATE

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial por el PAN, Diego Fernández de Cevallos están enfrascados en una guerra de declaraciones desde casi ocho meses, cuando el panista decidió abrir su cuenta de Twitter, el 1 de marzo de este año.

Sin embargo, la animadversión entre ambos políticos no es nueva, data desde 1996 cuando López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, acusó a los panistas de haber avalado el Fobaproa, que convertía deuda privada de los banqueros en deuda pública y que atrás de ese mecanismo habría estado Diego Fernández de Cevallos, a quien ha vinculado permanentemente con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los dimes y diretes de ambos personajes llegaron a uno de sus puntos más altos en el debate televisivo que tuvieron en Televisa, conducido por el periodista Joaquín López-Dóriga.

DEBUT EN TWITTER: A sus 80 años, el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, cedió ante su rechazó de formar parte de las redes sociales y se creó una cuenta de Twitter en la que se decidió a postear el 1 de marzo, y desde entonces, no ha parado el pleito.

TAMBIÉN LEE: EL "TIRA-TIRA" ENTRE AMLO Y "EL JEFE DIEGO"; 25 AÑOS DE DEBATE









(Luis Ramos)