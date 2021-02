Otros mandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales

Así como el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, varios mandatarios se han enfrentado a perder la inmunidad que les da ocupar ese cargo; sin embargo, lo más cercano al desafuero lo vivió el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal.

García Cabeza de Vaca

La tarde del 7 de abril de 2005, López Obrador compareció ante la Cámara de Diputados, donde se iba a definir si le quitaban el fuero por el presunto delito de abuso de autoridad. Vistiendo un traje negro con una corbata del mismo color, enfatizó que era una estrategia de la oposición para frenar sus aspiraciones a la Presidencia.

"Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, si no por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria, quienes me difaman calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México, son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y PAN.

AMLO

"Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se le entrega a las minorías rapaces, son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado", destacó López Obrador en su discurso ante los legisladores.

Todo comenzó un año antes, el 18 de mayo de 2004 cuando se presentó la solicitud de desafuero, durante la administración del ex presidente Vicente Fox. En ese momento se acusó a López Obrador de abuso de poder por violar una orden judicial que exigía que se suspendiera la construcción de una calle en un terreno que había sido expropiado.

Fueron 12 meses de estira y afloja. En la sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron el desafuero con 360 votos en favor, 127 en contra y dos abstenciones se concretó la inhabilitación de López Obrador.

La Procuraduría General de la República solicitó el 20 de abril que iniciara el proceso penal en contra de López Obrador, quien siguió el proceso en libertad luego de que la panista Gabriela Cuevas (ahora de Morena) pagó la fianza de 2 mil pesos.

En la marcha del silencio, ocurrida el 24 de abril, más de un millón de personas salieron a las calles a apoyarlo, pero fue hasta el 4 de mayo de ese año cuando decidió no ejercer acción penal contra el jefe de gobierno.

OTROS GOBERNADORES QUE FUERON BUSCADOS POR LA JUSTICIA

Otros mandatarios estatales han estado en la mira de las autoridades, pero se les procesó hasta que terminó su gobierno o fueron prófugos. Algunos de los casos más sonados son los de los priistas Mario Villanueva Madrid, quien fue gobernador de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, y Flavino Ríos, de Veracruz.

Javier Duarte

En la misma lista aparecen los ex gobernadores César Duarte, de Chihuahua, Javier Duarte, de Veracruz, Roberto Borge, de Quintana Roo, y Fidel Herrera, de Veracruz, sólo por mencionar algunos.

Aunque no eran gobernadores, los primeros desafueros ocurrieron los días 1 y 2 de febrero de 1945, cuando se les quitó esta inmunidad a tres diputados: Carlos Madrazo Becerra, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas.

Los tres legisladores federales fueron acusados ante el Ministerio Público de haber cometido irregularidades cuando participaron en una contratación masiva de trabajadores braceros.

Fueron encarcelados, exonerados poco tiempo después y de nuevo reinstalados en sus funciones. Años después, Carlos Madrazo Becerra, padre de Roberto Madrazo, posteriormente fue presidente nacional del PRI y gobernador de Tabasco.

Mario Villanueva

El desafuero ha sido más frecuente entre los legisladores, ya que se han dado casos como el de Lucero Sánchez, conocida como la "Chapodiputada", quien perdió la inmunidad el 14 de junio de 1917 por sus vínculos con Joaquín Guzmán Loera.

Sin embargo, antes que ella se enfrentaron a la pérdida de esta inmunidad otros legisladores, el 5 de noviembre le ocurrió a René Bejarano, quien enfrentó a la justicia tras haber sido captado embolsándose fajos de billetes que le entregó el empresario Carlos Ahumada.

Bejarano fue desaforado por 444 votos a favor, siete en contra y 15 abstenciones y en la cárcel enfrentó los cargos de promoción de conductas delictivas, delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otro perredista que se vio involucrado en esta situación fue Julio César Godoy Toscano, quien perdió esta protección el 10 de diciembre de 2010, por presuntos nexos con La Familia Michoacana. Durante 10 años fue prófugo de la justicia y el año pasado reapareció.

Un dato interesante es que Godoy Toscano fue ingresado a San Lázaro dentro de una cajuela para que tomara protesta y tuviera fuero que le evitara ser aprehendido, ya que la PGR PGR lo acusó de tener vínculos con el cártel justo antes de que asumiera el cargo.

Jorge Díaz Serrano, expresidente y exdirector General de Petróleos Mexicanos (Pemex) también perdió el fuero el 30 de julio de 1983, luego de que la PGR presentó cargos contra él por un fraude de 34 millones de dólares. Tras haber perdido esa protección, pasó en prisión cinco años.