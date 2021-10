Otra deuda del Insabi: debe 75 mdp a hospitales por atención de sus pacientes

"Sin embargo, no se proporcionó la justificación por la cual, a la fecha de la auditoría (octubre 2021), no se han realizado los pagos referidos, en incumplimiento de los artículos 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y de la regla 31, incisos B y C, de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud".