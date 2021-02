Osorio se va en medio de la peor crisis de inseguridad

Parece que terminaremos sin ver un liderazgo real por parte de la secretaria más importante en México en términos de seguridad donde además no se ha asumido la crisis de seguridad y de violencia que estamos viviendo de una forma clara y contundente (…) Lo más preocupante es que no vemos que atiendan la prevención, seguimos con instrucciones que van medianamente hacia lo correctivo, aunque esa estrategia no haya dado resultados”, expresó.