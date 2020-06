Órganos autónomos son contrapeso, no verdugos del poder, advierten

Los órganos autónomos no son verdugos del poder para buscar desaparecerlos o fusionarlos como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE); Francisco Acuña, presidente del del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), durante la mesa de análisis de El Heraldo y La Silla Rota.

"No somos verdugos, ni ponemos látigo al poder, servimos para que el poder sirva mejor y la ciudadanía no se sienta desilusionada y defraudada por un mal gobierno, es algo que no se ha podido o querido entender", aseguró el presidente del INAI.

"Me parece grave que desde el arranque de la administración de López Obrador hay un posicionamiento en contra de los órganos autónomos [...] creo que es muy lamentable que este discurso, que ha sido permanente, ni siquiera ha sido similar al de gobiernos anteriores", aseguró Baños.

Por su parte, Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, destacó la colaboración de los entes autónomos con las autoridades: "Aunque no hay una relación de subordinación de otros poderes, sí existe una estrecha relación de colaboración y coordinación, en este tema se ha trabajado muy de cerca en el IFT".

Las palabras de Baños, Acuña y Juárez se dan luego de la propuesta de Ricardo Monreal, legislador de Morena, de crear un megaórgano y así eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). También se suman los dichos del presidente en el que propone desaparecer al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La postura del presidente ante los órganos autónomos es "grave", aseguró el exconsejero del INE; hecho en el que coincidió el presidente del INAI, al calificarla como "no grata".









Para el exconsejero, la propuesta de Monreal es el ejemplo de como la 4T busca disminuir a los órganos autónomos.

Por su parte, Francisco Acuña califica la relación de Andrés Manuel con los órganos autónomos como "no grata" y lamenta la "permanente marcada distancia" del presidente con estas instituciones.

"López Obrador no es afecto a estas instituciones, al contrario, tiene una impresión de ellas basadas en hechos aislados o periféricas, de yerros o posibles limitaciones que hayan tenido en el tiempo, porque son falibles", dijo Acuña.

Y agregó: "Con los órganos autónomos se olvida algo, estos nacieron todos porque los movimientos de la oposición, que durante los últimos 30 años hicieron posible que la democracia en méxico tuviera fisionomía, lo exigieron; muchos correligionarios del presidente que ahora incluso hacen gobierno con él fueron los que exigieron que estas instituciones aparecieran".

El presidente del INAI explica que los órganos autónomos son un tope al poder excesivo de un presidencialismo que se exige sin ningún control, que llegaba a todos los niveles de la atmósfera pública y sofocaba el juego democrático.

Juárez Mojica puso como ejemplo la labor del IFT con el Sistema Penitenciario para bloquear las señales telefónicas dentro de las prisiones, "al realizar este tipo de colaboración se requiere una alta especialización técnica que también es característica de los organismos autónomos".

Sobre la propuesta de Morena de crear un megaórgano para sustituir al IFT, la CRE y la Cofece, el comisionado se limito a decir que ellos seguirán trabajando comprometidos con la sociedad.

En cuanto a las palabras de Juárez Mojica, Baños destacó la especialización de los órganos autónomos: "tienen rigor técnico, definen su propia estructura, propone sus presupuestos, dicta sus normas internas, pero se sujetan a un marco constitucional y evitan que los excesos del poder interfieran en la prestación de este tipo de actividades".

Tanto Baños como Juárez Mojica coinciden en que los órganos autónomos tienen la responsabilidad de demostrar que están trabajando de acuerdo a la ley y de manera correcta, con transparencia y rendición de cuentas.

Para combatir la postura del presidente, el exconsejero del INE llama a generar opiniones y discusiones para que el gobierno no debilite a los órganos autónomos y no ocurra lo que sucedió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde la actual administración federal colocó al frente a una partidaria de la 4T.

"Estamos obligados a generar las opiniones y la discusión que sea necesaria que evitar que sucedan cosas como el nombramiento de la titular de la CNDH que fue aberrante. Si ellos (el actual gobierno) se habían quejado en el pasado que los mecanismo de designación de quienes hemos ocupado o bien ocupan posiciones en los órganos autónomos, ellos fueron los que han traicionado el mecanismo de manera aberrante", explicó Baños.

Marco Antonio Baños expone lo que pasaría si estos entes no existieran: "Con su desaparición, no quiero que el gobierno se encargue de hacer elecciones, porque ya no hay INE; tampoco que el gobierno me diga a qué tipo de información tengo derecho, porque ya no hay INAI, tampoco quiero que el gobierno decida si hay portabilidad o no de los número telefónicos porque ha desaparecido el IFT".

ESCASA TRANSPARENCIA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

En medio de la emergencia sanitaria, existe una opacidad en prácticamente todos los estados del país y, claro, en la federación, alertó Eduardo Bohórquez, director de la asociación civil Transparencia Mexicana.

También durante su participación en el segundo bloque de la mesa de análisis de El Heraldo y La Silla Rota dio a conocer el programa "Susana Vigilancia" que se encarga de prevenir opacidad y corrupción en las acciones destinadas a enfrentar covid-19.

Bohórquez lamentó que en sólo una de las 33 Cámaras de Diputados del país, incluida la federal, se han realizado auditorías en tiempo real.

Además, sólo 11 de los 32 estados del país han publicado los contratos que se han efectuado con motivo de la pandemia del nuevo coronavirus.

Incluso en Compranet no hay clave identificadora única para los contratos por covid-19, menos en los estados.

Y aunque la Ciudad de México y Chihuahua han tenido un buen trabajo en la apertura de contratos, en general no sucede.

Por la emergencia sanitaria se suspendieron controles y fiscalizaciones, los cuales, si se relajan, hay más riesgo de que se presente corrupción, explicó Bohórquez.

Transparencia Mexicana, dice su director, se han acercado a los auditores para saber qué se puede hacer al respecto y revertir dicha opacidad, sin embargo, estos dicen que eso no está en sus facultades.

Por ello Eduardo Bohórquez llama a todos los Congresos a dar facultades a los auditores para hacer dichas auditorías en tiempo real.

Al respecto, José Luis Montalvo, legislador del PT y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está trabajando en una plataforma para detectar desvíos, ofrecer datos de posibles irregulares en manejos en tiempos real a todos los niveles.

Lamentablemente, relató el legislador, el problema viene en las auditorías tienen un desfase y la propia emergencia sanitaria ha evitado que los Congresos sesionen para realizar dichas modificaciones.