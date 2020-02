Organización de Elba Esther, un paso más cerca de ser partido político

Este lunes Redes Sociales Progresistas (RSP), agrupación afín a las políticas de Andrés Manuel López Obrador y vinculada a la ex dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, solicitó su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Fernando González Sánchez, yerno de "La maestra" reconocido el pasado 20 de diciembre como representante legal de la agrupación, entregó junto con cerca de 900 personas más, la documentación requerida, luego de que el día 8 del último mes de 2019 alcanzara el mínimo de asambleas estatales que el INE solicita.

Actualmente, González sostiene que la agrupación cuenta con 23 asambleas celebradas y 470 mil afiliados, y descarta que se vayan a perder militantes por la participación de sindicatos, durante la revisión que, por ley, el INE realizará al padrón antes de emitir su fallo.

RSP es la segunda organización en solicitar el registro ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyo plazo vence el próximo viernes 28 de febrero, pese a que son cinco los grupos que han llegado al número de 20 asambleas y 234 mil afiliados.

(Fernando González y Elba Esther Gordillo. Cuartoscuro)

En entrevista con La Silla Rota, el yerno de Elba Esther aseguró que lo que busca Redes Sociales Progresistas es ser una opción política y no una oposición política, por lo que se ven lejos de los partidos tradicionales, que en estos momentos reflejan su frustración y enojo por el triunfo que tuvo Morena en las elecciones del 2018.

"Sin duda nos vemos mucho más cerca del modelo que ha impulsado López Obrador y nos vemos lejos del modelo que impulsó el PAN y el nuevo PRI", dijo el dirigente para LSR.

En este sentido, ese el motivo de la creación de Redes Sociales Progresistas, que espera tener el certificado como nuevo partido político a finales de mayo o a principios de junio, para que éste dentro de la política y poder hacer propuestas concretas, luchar para que siempre haya un gobierno progresista y trabajar mucho con la gente.

Por otra parte, este lunes informó que Elba Esther Gordillo no ha solicitado afiliarse a RSP.

"Ella es cercana a nosotros y nos ayuda a entender el momento político que está viviendo. Ella no ha solicitado afiliarse, y no tiene ningún interés en tener un cargo de dirigente o candidatura, no nos lo ha expresado, si ella en algún momento quisiera hacerlo, la organización es una plataforma amplia, plural e influyente", indicó el esposo de Maricruz Montelongo Gordillo.

"El liderazgo y el cariño de mi suegra Elba Esther Gordillo, además de su congruencia política, es un crisol que nos fortalece", expresó González Sánchez durante la asamblea organizada en Aguascalientes el pasado mes de diciembre.

