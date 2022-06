Ordenó Gertz al padre de Lozoya desistirse de un amparo, revelan nuevos audios

Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue presionado por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para desistirse de un amparo que tramitó él y su hijo.

A través de audios dados a conocer en redes sociales, se escucha al fiscal de la República y al papá de Emilio Ricardo Lozoya hablar sobre el procedimiento jurídico que se llevaba contra su hijo por los casos de AgroNitrogenados y Odebrecht.

En la conversación se escucha a Alejandro Gertz Manero, exigirle a Emilio Lozoya Thalmann sacar del juicio a un abogado, del cual no menciona su nombre, ya que de lo contrario las "cosas" (negociaciones) se van a "echar a perder".

Esta es la conversación:

Emilio Lozoya Thalmann: Bueno, bueno, bueno, bueno.

Desconocido: Buenos días, señor Emilio.

Emilio Lozoya Thalmann: ¿Quién habla?

Desconocido: Le hablo del parte del doctor Gertz, le voy a comunicar con él

Emilio Lozoya Thalmann: Claro que sí por favor...Señor fiscal a tus órdenes.

Gertz: Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra...(inaudible)

Emilio Lozoya Thalmann: No, no, no

Gertz: Me acaban de notificar.

Emilio Lozoya Thalmann: Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

Gertz: Bueno, nada más para que no vaya a haber un...yo no aceptó dobles lenguajes, eh.

Emilio Lozoya Thalmann: Para nada

Gertz: Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese.

Emilio Lozoya Thalmann: Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una altísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos.

Gertz: Que se desista de inmediato, porque yo así no juego.

Emilio Lozoya Thalmann: Está muy claro. Te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste.

Gertz: ¡Qué se desista del amparo! Ya no metas a ese cabrón enfrente porque las cosas las va a echar a perder.

Emilio Lozoya Thalmann: Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una...

Gertz: Una gente decente que te defienda.

Emilio Lozoya Thalmann: Correcto lo vamos a buscar. Te pido nomás tu comprensión para que se haga (inaudible) lo más pronto posible.

Gertz: Ándale, no hay cuidado.

Emilio Lozoya Thalmann: Un abrazo y una disculpa señor fiscal.













SUBPROCURADOR ASESORA AL PADRE DE LOZOYA AUSTIN

A través de audios difundidos en redes sociales, se escucha una conversación telefónica, en la que Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, asesora a Emilio Lozoya Thalmann, papá de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En los audios se escucha ser juez y parte al funcionario, en uno de los supuestos casos de corrupción que ha pregonado el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su administración.

Juan Ramos, mano derecha de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalla el procedimiento que debe seguir Emilio Lozoya Thalmann para poder ver a su esposa Gilda Margarita Austin y Solís, quien hasta el momento de la charla se encontraba detenida en Alemania.

En los audios se escucha a Juan Ramos describir cuáles son los documentos que debe presentar Emilio Lozoya Thalmann ante las autoridades para que le sea más fácil poder estar con su esposa en el momento en que llegue a México y sea puesta a disposición del juez de Control.

Gilda Margarita Austin y Solís fue extraditada a México en noviembre de 2019 por una investigación relacionada con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Según el Ministerio Público le fueron transferidas a sus cuentas dinero proveniente de sobornos.

En alguna parte de la conversación, Juan Ramos reconoce que la información que le proporciona al papá de Emilio Lozoya Austin, puede ser interpretada como una asesoría a favor de él y de sus abogados.

"Va a parecer que nosotros estamos moviendo a su defensora", comenta el fiscal.

En otra parte de los audios, también se escucha mencionar a Emilio Lozoya Thalmann en qué lugar realizará la entrega, charla que es interrumpida por el fiscal.

Juan Ramos: Bueno.

Emilio Lozoya Thalmann: Señor licenciado, muy amable. Primero, por aguantarnos en la mañana.

Juan Ramos: No se preocupe.

Emilio Lozoya Thalmann: Cumplo lo indicado. Ya empecé a localizar lo que usted me ordenó. El acta de nacimiento, matrimonio, certificado médico con el cardiólogo, me lo van a elaborar. Me lo tendrá máximo mañana en la mañana, y el comprobante de domicilio que fue lo que ordenó, mi querido lic.

Juan Ramos: Ok.

Emilio Lozoya Thalmann: Y consultarle si habría una noticia, ¿cuándo llegaría?... lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted para cancelar el boleto para que me alcance el tiempo y como dijo él atinadamente no, nos vayamos a cruzar.

Juan Ramos: No he tenido noticias, pero lo que dijo el fiscal fue muy acertado. No sea que se vayan a cruzar.

Emilio Lozoya Thalmann: Más vale.

Juan Ramos: Valore, porque a lo mejor sí.

Emilio Lozoya Thalmann: No, no yo creo que...yo quería ponerme a sus órdenes y si me permite por esta guía o quiere que mañana vayamos, entreguemos eso y le hagamos...

Juan Ramos: No, eso lo deben de tener ustedes...

Emilio Lozoya Thalmann: ¿Nosotros?

Juan Ramos: Ustedes lo deben de tener, para que en cuanto llegué su esposa, los abogados solicitan eso, y acreditan lo que yo le dije.

Emilio Lozoya Thalmann: Eso mero.

Juan Ramos: Ustedes, el abogado lo va a exhibir, él va exhibir que la señora es esto, esto, esto y pedimos esto, entonces para que se vayan adelantando y por si sus abogados no se lo piden y esas cosas.

Emilio Lozoya Thalmann: Lo que usted ordené y desde luego el aquí abogado. Consultarle

Juan Ramos: No, no.

Emilio Lozoya Thalmann: Se lo pone a disposición del juez, nosotros la esperaríamos en algún lugar que nos indiquen, ¿cómo se procedería?

Juan Ramos: No, cuando ella llegué se lleva directamente al juzgado.

Emilio Lozoya Thalmann: Correcto, y ¿nosotros tenemos que estar en el juzgado? o ¿en dónde?

Juan Ramos: En el juzgado.

Emilio Lozoya Thalmann: Y ahí usted nos daría alguna indicación.

Juan Ramos: No, en el juzgado ya les van a dar indicación, a ella a que estén presentes ahí. Ahí entra la actuación de los abogados.





LOS OTROS AUDIOS

El 4 de marzo de este año se dieron a conocer audios entre Gertz Manero y Juan Ramos donde presuntamente desvelan la confesión del fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero de haber intentado alcanzar un acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán para dejar en la cárcel a su excuñada Alejandra Cuevas, a quien acusa por el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz.

En el audio se escucha la voz que se presume es de Juan Ramón López, fiscal especializado de Control Competencial, y el fiscal general, que en un punto de la llamada dice "ya se volteó completo" en alusión al ministro Pérez Dayán.

Los audios fueron revelados el día de ayer a través de Youtube, por un canal llamado "Psicoanálisis", que fue creado este mismo jueves y que tiene cinco videos de la llamada entre ambos fiscales.

"El contenido de este correo va a cimbrar al país, al sistema de justicia, constituye una prueba fehaciente y fidedigna de que el Titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero, así como el Fiscal de Control Competencial Juan Ramos están operando ilegalmente y traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte para darle la vuelta al proyecto de resolución que empezó a circular este lunes para sesionarse el próximo 14 de marzo en el caso de Alejandra Cuevas. Es urgente que tomen cartas en el asunto", se lee en la ficha del video de la cuenta Psicoanálisis.

La llamada se filtró a días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara los amparos en revisión promovidos por Laura Morán Servín, de casi 100 años de edad, y su hija Alejandra Cuevas Morán, quien estaba presa desde hace poco más de un año, y a quienes el fiscal responsabilizó por el presunto homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico, quien falleció en septiembre de 2015. Cuevas quedó en libertad.