Ordenan que Ssa le haga prueba de covid-19 a exsacerdote Alberto Athié

Un juez federal otorgó una suspensión de plano al exsacerdote y defensor de Derechos Humanos, Alberto Athié, para que la Secretaría de la Salud le aplique la prueba del coronavirus (covid-19), y en caso de dar positivo, se le dé atención médica que requiera.

En el fallo el juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó a las autoridades acudir al domicilio particular de Ahié, ubicado en la colonia Tepepan, Alcaldía de Xochimilco, para realizarle la prueba.

“Con independencia de que el quejoso presente o no los síntomas del virus denominado coronavirus o covid-19, o bien, sea portador del virus COVID-19, la autoridad correspondiente, independientemente de su denominación o que no hubiere sido señalada expresamente como autoridad responsable o cualesquiera otra que se encuentre facultada para ello, se constituyan en el domicilio particular del quejoso y le practique el estudio médico correspondiente para diagnosticar este virus denominado COVID-19".

La orden a la Secretaría de Salud se dio, luego de que el 30 de marzo pasado, la Secretaría de Salud informó que, al menos seis personas en el país dieron positivo a SARS-CoV-2, sin haber presentado signos y síntomas de la enfermedad.

A partir de ello, obligó al sector salud del gobierno federal a darle la atención médica que requiera el exsacerdote, de acuerdo con su estado de salud y los padecimientos que presente.